РФПИ и Schneider Electric подписали соглашение об инвестициях в энергосберегающие технологии

25.05.2018, 15:07 Мск

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и Schneider Electric подписали соглашение о совместных инвестициях в сфере энергосберегающих технологий. Соглашение было подписано сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума.

Соглашение создает основу для реализации масштабной программы сотрудничества между РФПИ и Schneider Electric в целях разработки и внедрения современных решений в области энергосберегающих технологий в России. Для реализации программы стороны рассматривают в дальнейшем создание совместного предприятия, которое будет отвечать за финансирование проектов по энергосбережению в компаниях на территории России.

Бизнес модель проекта не предполагает каких-либо дополнительных инвестиций или расходов со стороны потенциальных клиентов. Возврат инвестиций совместного предприятия осуществляется исключительно из дополнительной прибыли, образующейся в результате сокращения расходов компаний от применения энергосберегающих технологий.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отметил: «Рынок энергоэффективности в России находится на начальном этапе развития. Мы надеемся, что совместно с компанией Schneider Electric, признанным мировым лидером в области разработки и внедрения энергосберегающих технологий, мы сможем обеспечить доступность соответствующих технологий для компаний на территории всей страны. Примечательно, что в рамках партнерства мы создаем уникальный для российского рынка продукт, который позволит компаниям снизить производственные затраты и существенно обновить основные фонды без отвлечения значительных инвестиционных ресурсов из основной деятельности».

Жан-Паскаль Трикуар, главный исполнительный директор, председатель совета директоров Schneider Electric, сказал: «Нераскрытый потенциал энергоэффективности в ключевых отраслях экономики составляет от 30%. Мы предлагаем комплексные решения по оптимизации затрат, при этом наш опыт в реализации подобных программ позволяет финансово гарантировать достижение результата в рамках энергосервисного контракта. Сотрудничество с РФПИ открывает новые возможности для российских компаний по повышению эффективности бизнеса и конкурентоспособности продукции предприятий на внутреннем и мировом рынке».