«Цифра» поможет «Газпром нефти» создать первый «цифровой завод»

25.05.2018, 14:45 Мск

«Газпром нефть» и «Цифра» заключили соглашение о сотрудничестве при реализации проекта «Цифровой завод». Документ в рамках Петербургского международного экономического форума подписали заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер и генеральный директор компании «Цифра» Игорь Богачев.

«Цифровой завод» является частью проекта «Газпром нефти» по созданию первой в России цифровой платформы для управления логистикой, производством и сбытом нефтепродуктов. Компания ведет работу в этом направлении с 2017 г. и для реализации проекта привлекает к сотрудничеству лидеров отечественного рынка ИТ-технологий.

Пилотный «Цифровой завод» будет реализован на базе предприятий «Газпромнефть – Битумные материалы». Новые технологические решения, которые докажут свою эффективность в результате апробации на пилотной площадке, будут тиражированы «Газпром нефтью» на другие нефтеперерабатывающие и производственные активы.

До конца 2018 г. планируется создание ядра ИТ-платформы, внедрение интеллектуальных систем контроля передвижения сырья и материалов, а также передовых программных комплексов для оптимизации расчетов экономического и материального расчета баланса предприятия. После получения оцифрованных технологических данных предполагается переход ко второму этапу – созданию системы «цифровых двойников» производственной инфраструктуры для контроля надежности и технологических режимов работы оборудования.

Использование «озер данных» и «шин данных», которые являются неотъемлемой частью реализуемой платформы, позволит в онлайн-режиме интегрировать, хранить и обрабатывать информацию, предоставляя специалистам «Газпром нефти» возможность оперативно видеть изменения ключевых производственных параметров и эффективно управлять ими.

Оператором соглашения выступит Центр цифровых инноваций «Газпром нефти», который создан компанией для поиска и внедрения в бизнес технологических решений в сфере работы с большими данными, предиктивного управления, создания цифровых двойников инфраструктуры.

Заместитель генерального директора «Газпром нефти» по логистике, переработке и сбыту Анатолий Чернер отметил: «Реализация такого масштабного проекта по созданию цифровой платформы возможна только в партнерстве с лидерами ИТ-индустрии. Проект «Цифровой завод» позволит нам достичь нового уровня технологической эффективности, экологической и промышленной безопасности».

«Этот проект открывает широкие перспективы для создания экосистемы на основе цифровой платформы непрерывного производства. Мы считаем крайне важным и перспективным разработку прикладных функциональных приложений, библиотек искусственного интеллекта для управления предприятием, которые в дальнейшем могут быть доступны другим компаниям как в нефтегазовой отрасли, так и других областях промышленности», – сказал генеральный директор компании «Цифра» Игорь Богачев.