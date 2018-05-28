Правительство Удмуртии и 1C заключили соглашение о сотрудничестве в сфере ИТ

28.05.2018, 11:44 Мск

На Петербургском международном экономическом форуме глава Удмуртии Александр Бречалов и директор 1С Борис Нуралиев подписали соглашение.

Документ предусматривает сотрудничество в области информационных технологий, применения знаний и опыта сторон по построению эффективной системы государственного управления в рамках концепции региональной информатизации.

Сотрудничество в рамках соглашения позволит задействовать уникальный опыт сторон и компетенции в сфере государственного управления для стандартизации, унификации и оптимизации процессов финансово-хозяйственной и отраслевой деятельности государственных учреждений Удмуртии.

Еще одним ключевым направлением сотрудничества является развитие образовательной среды на базе высших и средних специальных учебных заведений Удмуртской Республики, включая направления подготовки и переподготовки кадров в сфере информационных технологий.

«Считаю, что наше сотрудничество перерастет в реализацию конкретных проектов. ИТ-отрасли в Удмуртии уделялось незаслуженно мало внимания со стороны правительства. Но, как вы видите, ситуация меняется. Отраслевой министр курирует направление, вице-премьер уделяет развитию отрасли особое внимание. Мы заинтересованы, чтобы наши компании взаимодействовали с общепризнанными и крупными компаниями, российскими и мировыми. Это соглашение вот из такого разряда», – сказал глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Мы давно работаем с регионом, у нас в Удмуртии есть сильные партнеры. Мы готовы задействовать опыт, который у нас наработан в Москве, Петербурге и других регионах для того, чтобы помочь Правительству Удмуртии совершенствовать государственное управление за счет качественной автоматизации. В республике очень сильные оборонные, машиностроительные предприятия, считаем, что наши системы могут принести им пользу и помочь повысить эффективность. Очень важное для нас направление – сотрудничество с университетами Удмуртии, развитие в регионе образовательной среды, совершенствование подготовки и переподготовки ИТ-кадров для цифровой экономики. Спасибо за готовность к сотрудничеству, мы будем стараться соответствовать», – сказал Борис Нуралиев.

Он также отметил, что рамочное соглашение гарантирует то, что компания будет уделять больше внимания региону.