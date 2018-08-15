Открыта регистрация на российский форум по системам искусственного интеллекта RAIF 2018

15.08.2018, 16:42 Мск

Открыта регистрация на практический бизнес-форум по системам искусственного интеллекта – RAIF (The Russian Artificial Intelligence Forum), который во второй раз пройдет в Москве 23 октября 2018 г. Как и в прошлом году, на событии ожидается более 500 топ-менеджеров крупных компаний. Организатор проекта – системный интегратор «Инфосистемы джет» в партнерстве с известными ИТ-гигантами и успешными стартапами в области AI/ML.

Ключевая идея форума – решение конкретных задач крупного бизнеса при помощи технологий ML/AI. На RAIF 2018 будет представлено еще больше кейсов применения ML, а российские и зарубежные эксперты-практики расскажут, как от пилотов переходить к бизнес-внедрениям, которые уже сейчас приносят прибыль.

Cписок обсуждаемых тем форума 2018 г. расширен смежными областями, получающими дополнительные возможности благодаря AI/ML: кибербезопасность, интернет вещей, DataLake, Smart Building и т.д.

В пленарной секции международные спикеры, визионеры и эксперты лидирующих компаний расскажут о трендах рынка и стратегии развития AI/ML и поделятся реальным опытом и результатами внедрения таких решений. Помимо пленарной части запланированы дискуссии, главной задачей которых станет объединение представителей различных секторов экономики в решении их задач посредством машинного обучения, а также обсуждение возможных сходств или различий в их подходах.

Темы дискуссий: окупаемость инвестиций в ML-проекты: как избежать подводных камней; как извлечь прибыль из инвестиций в ML-инструменты по управлению клиентским опытом; защита бизнеса с применением технологий ML/AI; промышленный интернет вещей: чего ждать к 2022 г.

Параллельно пройдет техническая секция: эксперты Data Science из глобальных компаний и стартапов представят передовые технологии анализа данных с помощью AI/ML и расскажут о том, как цифры и формулы могут быть конвертированы бизнесом в реальные деньги.

На RAIF 2018 будет действовать специальная система нетворкинга. Помимо открытых форматов, в рамках форума предусмотрены закрытые дискуссии по конкретным задачам бизнеса.

«RAIF продолжает повышать планку и создает площадку для обмена опытом между представителями бизнеса разных отраслей, объединенных похожими задачами и целями. За прошедший год мы продвинулись далеко вперед в практической реализации технологий ИИ: выполнили десятки пилотных проектов и комплексных внедрений. И теперь в дополнение к практическим кейсам мы готовы поделиться обобщенным опытом по тому, как правильно выстраивать проекты по внедрению ИИ, какие подводные камни есть на этом пути», – отметил директор по разработке и внедрению ПО «Инфосистемы джет» Владимир Молодых.