Цифровая трансформация бизнеса на Форуме Wonderware 2018

04.09.2018, 12:44 Мск

23 октября 2018 года в Москве состоится ежегодный Wonderware Форум 2018, который пройдет на инновационной площадке Digital October.

Wonderware - признанный лидер и инноватор на рынке программного обеспечения уровня SCADA и MES в промышленной автоматизации и промышленном интернете вещей IIoT.

Коротко о Wonderware:

30+ лет на рынке

130+ стран

900 тыс.+ лицензий

120 тыс.+ предприятий

Мероприятия Wonderware ежегодно в общей сложности собирают вместе более 1000 специалистов в сфере промышленной автоматизации (АСУТП, АСОДУ, СМИС, СМИК, BMS) со всей России и стран ближнего зарубежья.

Wonderware приглашает к участию:

Если вы конечный пользователь или системный интегратор, и отвечаете в своей компании за внедрение и обслуживание систем автоматизации.

Если перед вами стоят задачи повышения эффективности производства и вы ищите новые решения.

Если вы непосредственный пользователь системы и хотите узнать больше.

Регистрация на сайте www.klinkmann.ru.

КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА ФОРУМА – ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (IIOT).

Основные темы Форума Wonderware 2018:

Подход Wonderware к цифровому преобразованию в различных отраслях промышленности - нефтегаз, горная добыча и металлургия, инфраструктура.

Новый лидер на рынке индустриального программного обеспечения - компания AVEVA.

Перспективы развития и дорожная карта Wonderware как платформы промышленного интернета вещей.

Реальные кейсы и истории успеха клиентов и партнеров Wonderware – Норникель, Красцветмет, Лахта Центр, Сумма Технологий, Телрос.

Локализация программного обеспечения Wonderware в России.

Более 250 руководителей и специалистов, пользователей и разработчиков систем автоматизации из различных регионов и отраслей промышленности соберутся вместе и обсудят ключевые аспекты цифровой трансформации производства и промышленного интернета вещей.

Важная информация и регистрация на сайте www.klinkmann.ru.

Более детальную информацию Вы можете получить по e-mail alexander.sharashkin@wonderware.ru или по телефону +7 812 327-37-52, доб.102.