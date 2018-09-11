ELMA продемонстрирует решения BPM+RPA на конференции CNews

11.09.2018, 15:21 Мск

Ижевск, Москва, 11 сентября 2018

Компания ELMA стала партнером конференции CNews «BPM 2018 как основа внедрения инноваций», которая состоится 27 сентября 2018 года в Москве. На конференции будет представлен опыт компании в области автоматизации и роботизации бизнес-процессов.

Опыт компании на конференции будет представлять Алексей Трефилов, директор ELMA. Он выступит с докладом «BPM+RPA: синергия совместного использования». Выступление посвящено возможностям применения роботизации процессов в связке с традиционными BPM-решениями.

Роботизация процессов (RPA) — современная и перспективная практика на стыке технологий процессного управления и искусственного интеллекта. Роботы позволяют минимизировать участие человека в рутинных функциях, а BPM-решения снимает проблемы на стыках процессов. Таким образом, применение связки BPM и искусственного интеллекта открывает новые возможности для компаний, выбравших путь цифровой трансформации.

«Мы планомерно изучаем возможности применения RPA-решений для расширения возможностей систем автоматизации процессов. Результатом таких исследований уже стали наши собственные практические наработки применения связки RPA+BPM на реальных процессах, — комментирует Алексей Трефилов. — В своем докладе я продемонстрирую, как роботы могут выполнять конкретные задачи в рамках сервисных процессов: HR, документооборот, оформление заявок и командировок, заполнение форм и деклараций и так далее. Думаю, всем будет интересно получить четкое понимание, как роботы уже сейчас помогут компаниям строить настоящие цифровые офисы».

Как отмечают организаторы конференции, текущий год отмечен значительным ростом интереса к BPM-решениям, которые становятся жизненно необходимыми в условиях быстрого изменения бизнеса и необходимости постоянного внедрения инноваций. Компания ELMA, один из ключевых игроков рынка BPMS, всегда готова поддерживать актуальные мероприятия на BPM-тематику. Конференция «BPM 2018 как основа внедрения инноваций» — уже второе в этом году мероприятие CNews на BPM-тематику, партнером которого выступает ELMA.