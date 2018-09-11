Лидеры промышленности и науки обсудят ускорение инноваций при помощи технологий компьютерного моделирования

11.09.2018, 14:16 Мск

С 16 по 18 октября российские и зарубежные специалисты по компьютерному моделированию, руководители предприятий, инженеры и исследователи соберутся в Москве на XV международной конференции CADFEM/ANSYS 2018. В программе конференции уже анонсированы доклады по аддитивным технологиям, применению на производстве цифровых двойников и промышленного интернета вещей, использованию облачных высокопроизводительных HPC-вычислений и другим актуальным темам. Приглашённые эксперты компаний ANSYS, Inc., Motor Design, Ltd. и FLOWNEX SE выступят в первый и второй дни Конференции. На Конференции будет работать консультационно-демонстрационная зона, где участники смогут задать вопросы по решению инженерных задач и получить консультацию квалифицированных специалистов по моделированию.

Впервые в России на этой конференции будет продемонстрировано программное обеспечение Motor-CAD от британской компании Motor Design, Ltd., предназначенное для проектирования электродвигателей. Также будет представлена самая новая версия комплекса программных продуктов для численного моделирования ANSYS – релиз 19.2. Кроме того, участникам будут продемонстрированы возможности программных продуктов ROCKY DEM (моделирование сыпучих сред методом дискретных элементов), virtualcitySYSTEMS (виртуальный город), PTC Thingworx, ANSYS Twin Builder, Flownex SE (цифровые двойники и промышленный интернет вещей).

По традиции гости конференции обменяются лучшими практиками решения задач на своих предприятиях при помощи ПО для компьютерного моделирования в рамках отраслевых секций. В этом году доклады будут распределены по следующим специализированным секциям: авиакосмос, энергетика, транспорт, судостроение, электроника, встраиваемое ПО и функциональная безопасность, цифровой двойник, виртуальный город, горнодобывающая промышленность.

Основная причина повышенного внимания к технологиям численного моделирования в эпоху становления цифровой экономики — это потребность ускорить и удешевить разработки продукции во всех без исключения отраслях промышленности. Любая задача: спроектировать новое изделие, сделать из устаревшего продукта современный, наладить работу устройства, провести расчеты — решается быстрее и без ошибок. В десятки раз сокращается число дорогих натурных испытаний: в виртуальных испытаниях экспериментальные возможности безграничны, а точность расчетов в несколько раз выше.

Путь проб и ошибок в век цифровой экономики приведет к неоправданным издержкам и отставанию от конкурентов. Организатор Конференции, компания CADFEM CIS в сотрудничестве с ANSYS, Inc., приглашает коллег из промышленности и науки оценить самые современные возможности, которые открывают виртуальные эксперименты. Системный и комплексный подход к расчетам и проектированию в сочетании с современным, удобным и быстрым программным обеспечением — это путь современных лидеров промышленного производства.

Зарегистрироваться на конференцию можно на сайте www.ansysconference.ru. После регистрации у участника появляется личный кабинет с возможностью сформировать собственную программу конференции по интересующим докладам и секциям.