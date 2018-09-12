Pure Storage объявила о проведении форума Pure//Russia Live 2018

12.09.2018, 15:31 Мск

Pure Storage, производитель all flash платформ хранения, объявила о проведении форума Pure//Russia Live 2018. Он состоится 18 сентября 2018 г. в Москве и пройдет под девизом «Время новых требований».

Участники форума получат возможность увидеть, как компания Pure Storage обеспечивает предприятиям и организациям возможность задействовать необычайно ценный актив — их данные, предоставляя экономичные и неустаревающие решения. Pure Storage, пятый год подряд входящая в число лидеров магического квадранта Gartner по твердотельным массивам, поддерживает цифровую трансформацию бизнеса, предлагая портфель передовых решений для хранения данных.

Важным показателем эффективности современных корпоративных ИТ-систем является способность содействовать достижению бизнес-преимуществ, активно используя для этого данные и информацию. В компании Pure Storage уверены, что уже в ближайшее десятилетие архитектуры приложений и центров обработки данных претерпят серьезные изменения, и уже скоро их основой станет именно датацентричная архитектура. Центром ИТ-архитектур завтрашнего дня станут совместно используемые сервисы данных, позволяющие свободно обмениваться информацией посредством традиционных и новейших веб-масштабируемых приложений.

На форум Pure//Russia Live 2018 соберутся более 250 представителей российских предприятий и организаций. Они узнают, как выстроить датацентричную архитектуру, позволяющую извлечь максимум пользы из данных. Форум поможет участникам понять, как ускорить обработку данных, обеспечить анализ больших данных в реальном времени, перенести гибкость публичных облаков в частные облачные среды, сделать системы хранения еще более простыми в использовании и непрерывно обновлять их без выключения или приостановки, не оплачивая повторно ранее приобретенные терабайты памяти.

Компания Pure Storage продемонстрирует свое новейшее решение FlashArray с сетевым интерфейсом all-NVMe и подробно расскажет о сервисе Evergreen Storage Service, позволяющем организациям гибко наращивать объемы хранения по мере необходимости.

«Наш современный мир, где самый ценный актив уже не нефть, а данные, где существование самого бизнеса зависит от умения извлекать ценность из них, выдвигает новые требования к их хранению, появляются новые категории систем хранения, как например, “единая СХД с ускоренным доступом” (Shared Accelerated Storage), — отметил Максим Зубарев, глава представительства Pure Storage в России/СНГ и странах Балтии. — Российским организациям наш форум дает возможность узнать новейшие тренды в области корпоративного хранения данных в мире и встретить время новых требований легко и смело».

Специально приглашенный гость форума — компания «Ингосстрах», одна из крупнейших российских страховых компаний. В ходе форума она поделится своим опытом использования технологий Pure и получения дополнительных бизнес-преимуществ с их помощью.

На Pure//Russia Live 2018 будет работать лаборатория Pure Lab, где в рамках демо-сессий специалисты компаний-партнеров и эксперты Pure Storage продемонстрируют мощь, гибкость и простоту использования решений Pure. В частности, будет представлено совместное решение Pure и Cisco — конвергентная инфраструктура FlashStack.

Pure//Russia Live 2018 пройдет при поддержке ведущих ИТ-производителей мира — компаний Veeam, Citrix, Nvidia, Cisco, Atos, Brocade, NEC и при участии одного из крупнейших системных интеграторов России — компании «Инфосистемы джет».