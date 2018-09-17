Цифровая трансформация бизнеса на Форуме Wonderware 2018

23 октября 2018 года в Москве состоится ежегодный Wonderware Форум 2018, который пройдет на инновационной площадке Digital October.
Wonderware - признанный лидер и инноватор на рынке программного обеспечения уровня SCADA и MES в промышленной автоматизации и промышленном интернете вещей IIoT.
Коротко о Wonderware:
Мероприятия Wonderware ежегодно в общей сложности собирают вместе более 1000 специалистов в сфере промышленной автоматизации (АСУТП, АСОДУ, СМИС, СМИК, BMS) со всей России и стран ближнего зарубежья.
Wonderware приглашает к участию:
Регистрация на сайте www.klinkmann.ru.
КЛЮЧЕВАЯ ТЕМА ФОРУМА – ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ (IIOT).
Основные темы Форума Wonderware 2018:
Более 250 руководителей и специалистов, пользователей и разработчиков систем автоматизации из различных регионов и отраслей промышленности соберутся вместе и обсудят ключевые аспекты цифровой трансформации производства и промышленного интернета вещей.
Важная информация и регистрация на сайте www.klinkmann.ru.
Более детальную информацию Вы можете получить по e-mail alexander.sharashkin@wonderware.ru или по телефону +7 812 327-37-52, доб.102.