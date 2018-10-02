Конференция Perform Moscow 2018 состоится на теплоходе River Palace 4 октября 2018 года

02.10.2018, 10:48 Мск

Технологии управления производительностью ИТ занимают внушительный сегмент рынка. Лишь немногие компании знают сколько стоит минута простоя сайта и насколько пользователи довольны мобильным приложением. Пользователи требуют идеальный сервис, а digital-компании хотят предоставлять качественные услуги. Как компании понять, насколько хорош ее сервис и насколько им довольны пользователи?

С этими задачами справятся технологии APM (Application Performance monitoring)

4 октября на теплоходе «Ривер Палас» пройдёт ежегодное осеннее мероприятие Perform Moscow.

Вас ждут выступления представителей мировых ИТ вендоров и российских интеграторов.

На мероприятии мы обсудим различные подходы к внедрению APM. Вы узнаете почему мониторинг — это не всегда огромные затраты. Мы расскажем почему одни решения стоят дорого, но не эффективны, а другие приносят быстрый результат. Также мы обсудим как повысить эффективность системы управления производительностью при помощи искусственного интеллекта.

Ждём вас 4 октября, в 9.30 на теплоходе River Palaсe, Площадь Европы, Бережковская набережная, причал «Киевский вокзал».

Пройдите по ссылке для регистрации на мероприятие: http://events.cnews.ru/events/perform_day_moscow_2018.shtml