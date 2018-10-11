В Москве состоится конференция БЕСЕДА-21 по беспроводным технологиям и перспективам развития ШПД

11.10.2018, 13:02 Мск

25 октября 2018 г в Москве состоится конференция по беспроводным технологиям, решениям и перспективам развития широкополосного доступа БЕСЕДА-21.

БЕСЕДА – старейшая конференция по беспроводным технологиям, сложившийся клуб профессионалов, где можно обсудить главные тренды, узнать о новых решениях от ведущих производителей, расширить круг деловых контактов и открыть новые возможности для роста бизнеса.

Мероприятие соберет более 100 участников из Москвы и регионов России.

Участие в конференции БЕСЕДА позволит:

узнать самое новое и важное о решениях и тенденциях рынка в области беспроводной передачи данных;

обсудить основные проблемы и варианты их решения;

определить «точки роста» отрасли;

узнать ответы на вопросы из первых рук – от производителей оборудования и экспертов рынка.

Но главное – это БЕСЕДА заинтересованных сторон в рамках старейшей отраслевой конференции: операторы связи, интеграторы, производители оборудования изложат свою точку зрения, примут участие в дискуссиях, ответят на неудобные вопросы, встретят друзей.

За год, прошедший со времени проведения БЕСЕДЫ-20, рынок беспроводных технологий заметно изменился. Представлены новые интересные решения в области БШПД как по стоимости, так и по функционалу, что позволяет воплотить в жизнь проекты различной сложности. Мы сможем рассказать о своем опыте и услышать истории тех, кому удалось реализовать впечатляющие проекты последнего времени.

БЕСЕДА – это многолетний опыт профессионалов, уникальные возможности, информация о новациях и технологиях в удобном формате однодневной конференции в центре Москвы. Мы говорим о самом главном, сохраняя дружескую и неформальную атмосферу мероприятия. Для нас значим каждый голос, мы стараемся, чтобы все неравнодушные участники рынка были услышаны. А для этого нужна БЕСЕДА. Говорите!

Конференция пройдет в Конференц-центре NEWSROOM. Генеральным спонсором мероприятия выступила компания Cisco. Спонсорскую поддержку конференции оказали компании Ruckus Networks и Cambium Networks.