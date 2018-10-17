Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» - 30.10.2018

18.10.2018, 11:00 Мск

30 октября в Санкт-Петербурге состоится ежегодный специализированный семинар, посвященный вопросам развития технологических платформ QNX и КПДА. Мероприятие организовано компаниями «СВД Встраиваемые Системы», разработчиком защищенных ОСРВ семейства КПДА, и «СВД Софтвер», официальным дистрибьютором программных продуктов QNX. В рамках мероприятия ведущие специалисты СВД выступят с докладами и мастер-классами по развитию и практическому использованию технологий QNX и КПДА в системах ответственного назначения.

В демонстрационной зоне сотрудники компании «СВД Встраиваемые Системы» представят апробированные решения и перспективные отечественные программно-аппаратные платформы на базе ЗОСРВ «Нейтрино» для различных отраслей промышленности, в том числе: вычислительные комплексы разработки АО «МЦСТ» на базе микропроцессоров семейства Эльбрус: ВК Эльбрус 801-PC (на базе МП Эльбрус-8С), ВК Эльбрус 101-PC (на базе МП Эльбрус-1С+), сервер Эльбрус-4.4 (на базе 4-х МП Эльбрус-4С); процессорные модули разработки АО НПЦ «ЭЛВИС» на базе микропроцессоров семейства Мультикор: Салют-ЭЛ24ПМ2 с отладочным модулем Салют-ЭЛ24ОМ1 (на базе МП 1892ВМ14Я), Салют-ЭЛ24Д1 (на базе МП 1892ВМ14Я), NVCom-02TEM-3U (на базе МП 1892ВМ10Я), MCT-03PEM-6U (на базе МП 1892ВМ12AT); отечественная ЭВМ ПК-ВМ8 («Моноблок-ВМ8») разработки ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН на базе микропроцессора 1890ВМ8Я; макетно-отладочное устройство разработки АО «НИИЭТ» на базе микропроцессора 1906ВМ016 с ядром LEON4 архитектуры SPARC V8; процессорный модуль CPC313 разработки Fastwel на базе микропроцессора Baikal-T1; процессорный модуль Fastwel CPC1311 с технологией быстрого старта ЗОСРВ «Нейтрино»; защищенный планшетный компьютер ОНИКС08 разработки ЗАО «ДОЛОМАНТ» с картографическим пакетом для ЗОСРВ «Нейтрино»; мобильный терминал в защищенном исполнении разработки ООО «ПЛАЗ» на базе микропроцессора NXP iMX6; мультидисплейная система визуализации с установленным картографическим пакетом; встроенные и дополнительные средства защиты информации ЗОСРВ «Нейтрино», включая: пакет интеграции АПКДЗ «Тверца Зетта-М», СЗИ НСД Аккорд-АМДЗ, персональный идентификатор ШИПКА; система диспетчерского контроля и управления (СДКУ) «Фокус» на доверенной платформе Kraftway KWBS N2930 с интегрированным АПМДЗ и на отечественной платформе Салют-ЭЛ24Д; среда разработки Beremiz для ПЛК, реализованных на базе ЗОСРВ «Нейтрино».

К участию в семинаре приглашаются разработчики, руководители проектов, специалисты в области сертификации, внедрения и сопровождения встраиваемых систем и систем реального времени.

Программа семинара.

Программа является ориентировочной и может быть изменена и уточнена до начала проведения семинара.

09:00-10:30 Регистрация участников, работа выставки, кофе-брейк. Зал Петров-Водкин 1 + Зал Петров-Водкин 2 + Зал Петров-Водкин 3

10:30-10:45 Развитие технологических платформ QNX и КПДА – Александр Варварик

10:45-11:05 Инструментальные средства ЗОСРВ «Нейтрино»: актуальное состояние и тенденции развития – Игорь Рондарев

11:05-11:25 ЗОСРВ «Нейтрино» редакция 2018 года: новые возможности – Олег Большаков

11:25-11:45 Новые пакеты поддержки российских процессорных платформ под ЗОСРВ «Нейтрино» – Андрей Сеньков

11:45-12:00 Программные решения для автоматизированных систем критически важных объектов на базе технологических платформ QNX и КПДА – Андрей Фефилов

12:00-13:30 Работа выставки, кофе-брейк. Зал «Петров-Водкин 1», Зал «Петров-Водкин 2», Зал «Петров-Водкин 3»

13:30-13:50 Настройка средств доверенной загрузки в ЗОСРВ «Нейтрино» – Алексей Ермолинский . Альтернативные системы сборки проектов для QNX и ЗОСРВ «Нейтрино» – Игорь Рондарев

. Альтернативные системы сборки проектов для QNX и ЗОСРВ «Нейтрино» – Игорь Рондарев 13:50-14:10 Методы установки ЗОСРВ «Нейтрино» на x86 системы – Николай Дегтярь . Использование фреймворков модульного тестирования в среде разработки QNX Momentics IDE – Глеб Осипов

. Использование фреймворков модульного тестирования в среде разработки QNX Momentics IDE – 14:10-14:30 Подключение специализированных устройств ввода в среде QNX и ЗОСРВ «Нейтрино» – Александр Покид . Основы разработки приложений для ЗОСРВ «Нейтрино» с использованием картографического фреймворка – Александр Музалевский

. Основы разработки приложений для ЗОСРВ «Нейтрино» с использованием картографического фреймворка – 14:30-14:50 Практические аспекты применения системы печати в QNX и ЗОСРВ «Нейтрино» – Александр Смирнов . Проектирование приложений с интерфейсами HID и Multitouch на основе фреймворка Qt под ЗОСРВ «Нейтрино» – Николай Коберда

. Проектирование приложений с интерфейсами HID и Multitouch на основе фреймворка Qt под ЗОСРВ «Нейтрино» – 14:50-15:10 Использование проекта Coreboot для быстрой загрузки QNX и ЗОСРВ «Нейтрино» на x86 системах без BIOS – Филипп Попченко . Основы разработки в среде Beremiz для ПЛК на базе ЗОСРВ «Нейтрино» – Виталий Коляда

. Основы разработки в среде Beremiz для ПЛК на базе ЗОСРВ «Нейтрино» – 15:10-15:30 Работа выставки, ответы на вопросы

Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.