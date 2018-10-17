Семинар «Технологии QNX и КПДА в России» - 30.10.2018

30 октября в Санкт-Петербурге состоится ежегодный специализированный семинар, посвященный вопросам развития технологических платформ QNX и КПДА. Мероприятие организовано компаниями «СВД Встраиваемые Системы», разработчиком защищенных ОСРВ семейства КПДА, и «СВД Софтвер», официальным дистрибьютором программных продуктов QNX. В рамках мероприятия ведущие специалисты СВД выступят с докладами и мастер-классами по развитию и практическому использованию технологий QNX и КПДА в системах ответственного назначения.
В демонстрационной зоне сотрудники компании «СВД Встраиваемые Системы» представят апробированные решения и перспективные отечественные программно-аппаратные платформы на базе ЗОСРВ «Нейтрино» для различных отраслей промышленности, в том числе: вычислительные комплексы разработки АО «МЦСТ» на базе микропроцессоров семейства Эльбрус: ВК Эльбрус 801-PC (на базе МП Эльбрус-8С), ВК Эльбрус 101-PC (на базе МП Эльбрус-1С+), сервер Эльбрус-4.4 (на базе 4-х МП Эльбрус-4С); процессорные модули разработки АО НПЦ «ЭЛВИС» на базе микропроцессоров семейства Мультикор: Салют-ЭЛ24ПМ2 с отладочным модулем Салют-ЭЛ24ОМ1 (на базе МП 1892ВМ14Я), Салют-ЭЛ24Д1 (на базе МП 1892ВМ14Я), NVCom-02TEM-3U (на базе МП 1892ВМ10Я), MCT-03PEM-6U (на базе МП 1892ВМ12AT); отечественная ЭВМ ПК-ВМ8 («Моноблок-ВМ8») разработки ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН на базе микропроцессора 1890ВМ8Я; макетно-отладочное устройство разработки АО «НИИЭТ» на базе микропроцессора 1906ВМ016 с ядром LEON4 архитектуры SPARC V8; процессорный модуль CPC313 разработки Fastwel на базе микропроцессора Baikal-T1; процессорный модуль Fastwel CPC1311 с технологией быстрого старта ЗОСРВ «Нейтрино»; защищенный планшетный компьютер ОНИКС08 разработки ЗАО «ДОЛОМАНТ» с картографическим пакетом для ЗОСРВ «Нейтрино»; мобильный терминал в защищенном исполнении разработки ООО «ПЛАЗ» на базе микропроцессора NXP iMX6; мультидисплейная система визуализации с установленным картографическим пакетом; встроенные и дополнительные средства защиты информации ЗОСРВ «Нейтрино», включая: пакет интеграции АПКДЗ «Тверца Зетта-М», СЗИ НСД Аккорд-АМДЗ, персональный идентификатор ШИПКА; система диспетчерского контроля и управления (СДКУ) «Фокус» на доверенной платформе Kraftway KWBS N2930 с интегрированным АПМДЗ и на отечественной платформе Салют-ЭЛ24Д; среда разработки Beremiz для ПЛК, реализованных на базе ЗОСРВ «Нейтрино».
К участию в семинаре приглашаются разработчики, руководители проектов, специалисты в области сертификации, внедрения и сопровождения встраиваемых систем и систем реального времени.
Программа семинара.
Программа является ориентировочной и может быть изменена и уточнена до начала проведения семинара.
Участие бесплатное при условии предварительной регистрации.