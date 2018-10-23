IBM выступит Генеральным партнером форума CNews FORUM 2018

23.10.2018, 11:53 Мск

Компания IBM выступит Генеральным партнером форума CNews FORUM 2018 и приглашает послушать доклады ведущих экспертов компании во время работы пленарной сессии и сессии по большим данным.

В 15.30 будет организован практический семинар по технологиям IBM Power AI, на котором участники смогут познакомиться с технологиями IBM.

Увидеть ИТ-решения в действии, свободно пообщаться с экспертами и профессионалами в области ИТ, задать вопросы и обсудить горячие темы Вы сможете на стенде компании в течение всего мероприятия.