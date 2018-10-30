Компания «КонсультантПлюс» примет участие в CNews Forum 2018

30.10.2018, 12:20 Мск

На CNews Forum будет работать корпоративный стенд «КонсультантПлюс». По традиции компания выступает официальным спонсором розыгрыша приза для посетителей CNews Forum 2018.

Компания «КонсультантПлюс» разрабатывает и совершенствует справочную правовую систему КонсультантПлюс. Ежегодно пользователи системы получают новые технологии для работы с правовой информацией. Этой осенью представлены инновационные сервисы, построенные на алгоритмах машинного обучения:

«Поиск похожих судебных решений» автоматически подбирает к судебному акту решения, соответствующие юридическим и фактическим обстоятельствам исходного дела;

«Специальный поиск судебной практики» находит судебные решения на основе фрагмента документа или описания проблемы.

Среди других новшеств 2018 года: новый продукт «НТА по охране труда и пожарной безопасности в офисах и ТЦ» (он позволит правильно выстроить все процессы, связанные с охраной труда и пожарной безопасностью), новый продукт «Ответственность и риски нарушения часто применяемых норм» (с его помощью можно быстро оценить последствия нарушения законодательства). Система постоянно пополняется новыми консультациями по актуальным для специалистов вопросам с практическими рекомендациями и инструкциями.

Система «КонсультантПлюс» – крупнейший правовой информационный ресурс. «КонсультантПлюс» содержит свыше 163 млн документов: федеральное и региональное законодательство 85 субъектов РФ, фирменные актуализируемые аналитические материалы и консультации, комментарии к законодательству, судебную практику и многое другое. Ее используют юристы, бухгалтеры, специалисты бюджетных организаций, специалисты по закупкам, кадровые специалисты, руководители, ученые и студенты.

Все желающие могут получить доступ к системе «КонсультантПлюс» бесплатно на 3 дня. Для этого необходимо пройти регистрацию по ссылке.

Узнать о компании «КонсультантПлюс» и продуктах можно на стенде «КонсультантПлюс» и на сайте consultant.ru.