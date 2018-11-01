ICL Services расскажет об ИТ-трендах для фарминдустрии на CNews Forum 2018

01.11.2018, 10:00 Мск

Компания ICL Services, международный центр компетенций по цифровизации бизнеса, 8 ноября примет участие в конференции Cnews — «Информационные технологии завтра».

Руслан Вагизов, исполнительный директор ICL Services, выступит с докладом на одну из актуальных тем мероприятия — информатизация фармацевтики. На примере фармацевтической отрасли эксперт расскажет об адаптивности и гибкости ИТ-сервисов под изменения в бизнесе заказчика, а также о применении интеллектуальной робототехники и VR-, AR-технологий в работе фарм-компаний.

«Следуя мировым и российским тенденциям, наша компания развивает направление дополненной и виртуальной реальностей. Тесное взаимодействие с инновационными хабами ведущих университетов позволяет нам применять диджитал-технологии в медицине и фармацевтике в исследовательских проектах. Надеемся, что мероприятие станет свободным дискуссионным полем для обсуждения последних ИТ-трендов и инновационных подходов к реализации ИТ-проектов», — говорит Руслан Вагизов.

На ИТ-событии будет работать корпоративный стенд ICL Services. В течение мероприятия среди всех желающих компания проведет лотерею и разыграет подарочные сертификаты.