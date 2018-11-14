«Пепеляев Групп» проводит правовой семинар для ИТ-компаний

14.11.2018, 12:42 Мск

Юридическая компания «Пепеляев Групп» приглашает представителей ИТ-компаний на правовой семинар «Всё о данных!».





Руководитель группы защиты информации Дмитрий Зыков расскажет о сборе данных, ограничениях сбора, обработке данных и хранении как части обработки.





Руководитель группы практики интеллектуальной собственности Юрий Яхин поделится опытом оформления данных в базы, порассуждает о возможности использования баз данных и распоряжении прав на них, соответствующих договорных режимах.

В ходе выступления спикеры будут активно цитировать различные документы, обильно ссылаться на судебную практику и приводить необычные примеры.

Приходите, будет интересно!

Организационная информация.

Дата: 23 ноября 2018 года.

Время: 10.00 – 12.30 (регистрация с 9.30).

Адрес: офис «Пепеляев Групп», Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39, стр. 1.

Участие бесплатное.

Подробности и регистрация по ссылке.