«Пепеляев Групп» проводит правовой семинар для ИТ-компаний

Юридическая компания «Пепеляев Групп» приглашает представителей ИТ-компаний на правовой семинар «Всё о данных!».
Руководитель группы защиты информации Дмитрий Зыков расскажет о сборе данных, ограничениях сбора, обработке данных и хранении как части обработки.
Руководитель группы практики интеллектуальной собственности Юрий Яхин поделится опытом оформления данных в базы, порассуждает о возможности использования баз данных и распоряжении прав на них, соответствующих договорных режимах.
В ходе выступления спикеры будут активно цитировать различные документы, обильно ссылаться на судебную практику и приводить необычные примеры.
Приходите, будет интересно!
Организационная информация.
Дата: 23 ноября 2018 года.
Время: 10.00 – 12.30 (регистрация с 9.30).
Адрес: офис «Пепеляев Групп», Москва, ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 39, стр. 1.
Участие бесплатное.
Подробности и регистрация по ссылке.