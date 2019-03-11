QTECH расскажет о новых продуктах и решениях 12-14 марта

11.03.2019, 18:12 Мск

12-14 марта 2019 г. состоится онлайн-конференция QTECH. В рамках мероприятия компания представит новинки в линейке видеонаблюдения QTECH, расскажет об организации систем видеонаблюдения с использованием коммутаторов с поддержкой функционала Power over Ethernet (PoE) и о Wi-Fi, как о среде передачи информации для видеонаблюдения. Ожидается доклад о проектах, реализованных партнерами компании.

Будут представлены реальные кейсы (схемы) по построению отказоустойчивой системы ВОЛП, а также по передаче 8GFC через DWDM, с проведением ценового сравнения между внедрением «темного волокна + DWDM QTECH» и услугами по аренде трафика 1Гбит/с и 10Гбит/с. Будет представлена информация о конкурентных преимуществах решений QTECH и ценовой политике.

Также ожидается подробный рассказ о линейке оборудования QTECH, которая включает компоненты современных беспроводных сетей, в том числе точки доступа, Wi-Fi контроллеры, программно-аппаратные, виртуальные решения для управления беспроводной сетью, абонентское оборудование.

Участники онлайн-конференции ознакомятся с их возможностями, включая анализ покупательского поведения в местах продаж, сбор MAC-адресов для рекламного ретаргетинга, графическое представление данных через тепловые карты.

К участию в онлайн-мероприятии приглашаются партнеры и заказчики.

Подробности о мероприятии, а также регистрация на онлайн-конференцию QTECH на сайте компании.