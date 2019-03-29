Первая антиконференция о мобильной разработке от mobile.SimbirSoft

29.03.2019, 17:56 Мск

5 апреля с 16:00 до 18:00 в конференц-зале SOK (город Москва, улица Земляной вал, 8) пройдет Первая антиконференция о мобильной разработке от mobile.SimbirSoft, где представители бизнеса и эксперты IT обсудят, почему мобильная разработка может не оправдать ожидания.

Разработка мобильного приложения может принести бизнесу значительную прибыль или, наоборот, впустую потратить ваш бюджет и другие ресурсы. Почему приложение иногда устаревает быстрее, чем вы его разрабатываете? Чего хотят пользователи? Когда приложение вовсе не нужно?

Ответить на самые острые вопросы бизнеса готовы эксперты компании mobile.SimbirSoft. Опираясь на более чем десятилетний опыт разработки, компании создают передовые мобильные приложения, которые получают награды и помогают компаниям достичь своих бизнес-целей.

В числе наград mobile.SimbirSoft – «золото» в народном голосовании Tagline Awards 2018 за приложение Cesar Car для комплексной защиты автомобиля, «бронза» Tagline Awards 2017 за приложение «Карта охотника», а приложение «СКБ Бизнес» вошло в ТОП-5 рейтинга мобильных банков для малого бизнеса Business Mobile Banking Rank 2017. С другими кейсами компании можно познакомиться на сайте.





На антиконференции о мобильной разработке вас ждет самый честный диалог с экспертами, множество кейсов, разбор как ошибочных, так и эффективных решений, ожиданий и опасений пользователей. Мероприятие будет полезно руководителям и специалистам из разных отраслей бизнеса. Вы сможете получить рекомендации экспертов, задать вопросы и найти единомышленников среди владельцев мобильных приложений.

Программа докладов.

1. Когда не нужно мобильное приложение (руководитель департамента бизнес-решений Анна Шведова и IT-продуктолог Константин Шакуров). 5 случаев, когда вам не нужно мобильное приложение. Что делать, если приложение не востребовано пользователем. Как организовать разработку приложения, чтобы не прогадать.

2. UX, на котором теряешь (IT-продуктолог Константин Шакуров). Обсудим, нужен ли клиенту выбор, какая технология является основой для заботы о вашем клиенте, стоит ли расширять функциональность существующей системы и почему UX — это целая отрасль, а не отдельный дизайнер.

3. Как понять, что пора менять команду (директор компании mobile.SimbirSoft Дмитрий Петерсон). Как узнать, что ваша команда мобильных разработчиков тратит деньги впустую? Почему это происходит? Как найти правильного подрядчика и не пожалеть? Как организовать работу правильно с самого начала? Кто в этом поможет?

Регистрация доступна по ссылке.

Организатор конференции, Mobile.SimbirSoft, с 2008 года разрабатывает мобильные приложения на заказ для банков и финансовых организаций, ритейла, телекоммуникационных и сервисных компаний. Компания имеет технологическую экспертизу для создания приложений любой сложности. Благодаря четко выстроенному управлению процессом разработки, мы выпускаем готовое приложение в минимальные сроки.

За 10 лет решения mobile.SimbirSoft были отмечены наградами от CNews (13 место среди мобильных разработчиков России), Clutch (11 место в iOS разработке), Рейтинга Рунета (1 место в разработке геоприложений, 4 место в Android разработке), Tagline (2 место в номинации «Инновация в разработке», 3 место в номинации «Лучший мобильный сервис»), Appfutura и ТехУспех.