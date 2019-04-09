Extreme NOW Forum 2019 пройдет 11 апреля

09.04.2019, 13:15 Мск

11 апреля 2019 года пройдет ежегодное мероприятие компании Extreme Networks – Extreme NOW Forum 2019. На площадке «Цифровое деловое пространство» соберутся эксперты Extreme Networks, дистрибьюторы, партнеры и конечно же заказчики, которые используют продукты и технологии Extreme Networks в различных отраслях для успешного решения бизнес задач.

Extreme NOW Forum 2019 – это уникальная возможность пообщаться с ведущими экспертами в области сетевых решений, узнать о новейших трендах индустрии и обсудить практики применения с коллегами и ведущими специалистами. Мероприятие начнется 11 апреля 2019 в 09:30 по адресу г. Москва, ул. Покровка, 47, «Цифровое деловое пространство».

На пленарной сессии форума эксперты Extreme Networks расскажут о продуктах и решениях компании, а также о последних новостях Extreme Networks в России и мире. На сессии выступит региональный директор Extreme Networks в Восточной и Северной Европе Борис Гермашев, Country Manager Extreme Networks Russia & CIS Сергей Гусаков и Технический директор региона EMEA Марк Слейтер. Партнеры Extreme Networks поделятся своим «экстремальным» опытом во время дискуссии на партнерской панели, которая обещает быть очень живой и интересной.

Программу форума продолжат выступления существующих заказчиков Extreme Networks, которые расскажут об успешном опыте внедрения решений Extreme Networks на своих объектах.

Вторая половина дня будет посвящена экспертному обзору технологий (WiFi 6, вопросы безопасности сети, управление сетевой инфраструктурой и др.) и техническим семинарам.

Форум проводится при поддержке дистрибьюторов Extreme Networks компаний Марвел Дистрибуция, OCS Distribution, CompTek и RRC, на стендах которых будут развернуты демо лаборатории, дающие возможность подробно ознакомиться с продуктами Extreme Networks и задать вопросы экспертам.

Получите билет в цифровую реальность, регистрируйтесь на Extreme NOW Forum 2019! Регистрация закрывается 10 апреля в 17:00.

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Организаторы и партнеры

Extreme Networks, Inc. (EXTR) является одним из лидеров мировой ИТ индустрии и предлагает своим заказчикам широкий спектр решений по построению современной информационной инфраструктуры. Компания не только поставляет свои решения в более чем 80 стран мира, но и обеспечивает первоклассное сервисное сопровождение для своих заказчиков и партнеров. Благодаря широкому продуктовому ряду, оборудование Extreme Networks может быть использовано для построения сети любого масштаба, от сети небольшого офиса до крупной корпоративной сети связи или центра обработки данных.

Марвел-Дистрибуция — крупнейший широкопрофильный дистрибутор в области информационных технологий на территории России и стран СНГ.

OCS — компания с самой широкой среди российских дистрибуторов региональной сетью офисов в 27 городах России. Партнерская база OCS Distribution также не имеет аналогов по региональному присутствию и объему — она насчитывает порядка 8000 компаний России.

Comptek — ведущий российский дистрибютор сетевого и телекоммуникационного оборудования лидеров мирового рынка, инновационная компания, развивающая новаторские, наукоемкие и перспективные технологии.

RRC — эффективная международная компания, продвигающая передовые high-techтехнологии в общество и являющаяся новатором по предложению новых сервисов и услуг.

«Технопром» - ИТ-компания, создающая эффективные решения для развития цифровой экономики. Направления деятельности: производство и поставка оборудования, проектирование и внедрение информационных систем, ИТ-консалтинг и аутсорсинг, информационная безопасность.

Avaya - Ежедневно миллионы людей по всему миру общаются и работают с помощью решений Avaya. Более 100 лет мы помогаем компаниям по всему миру достигать успеха, предлагая интеллектуальные решения и сервисы для эффективных коммуникаций.