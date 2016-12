Приглашаются для выступления с докладом:

Андрей Столбов, заместитель директора Высшей школы управления здравоохранением, Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова;

Олег Железнов, начальник отдела ИТ, Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко ОАО РЖД;

Евгений Коган, заместитель директора по информационным технологиям, СПб ГБУЗ Медицинский информационно-аналитический центр;

Ольга Эйхлер, заместитель начальника Управления здравоохранения, ФМБА России;

Павел Дьяченко, начальник отдела ИТ, Центр патологии речи и нейрореабилитации;

Юрий Сафронов, директор по информационным технологиям, Группа компаний «Медси»;

Олеся Ященко, начальник управления информационных технологий, ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России;

Евгений Моисеев, начальник ИТ-отдела, ФГБУ СарНИИТО Минздрава России;

Сергей Ким, начальник информационно-аналитического отдела, ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ;

Александр Киляков, директор департамента ИТ, РОСНО-МС;

Наталья Борщевская, заместитель начальника отдела информационных технологий, дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Северо-Восточного административного округа города Москвы;

Дмитрий Якушкин, начальник отдела ИТ, Мединцентр ГлавУпДК при МИД России;

Михаил Кубышкин, начальник отдела информатизации и программного обеспечения, ГБУЗ ГКБ им.С.П.Боткина;

Михаил Смирнов, начальник отдела ИТ, Поликлиника №3 Управления делами Президента РФ;

Виктор Судариков, и.о. начальника отдела ИТиС, Поликлиника №3 Управления делами Президента РФ;

Владимир Пастушенко, ИТ-директор, медицина «АльфаСтрахования»;

Юрий Афанасьев, начальник отдела информатизации, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Чувашской Республики;

Ольга Собина, начальник отдела информатизации здравоохранения, Центр информационных технологий Республики Татарстан;

Дмитрий Самоваров, помощник руководителя, ФМБА России;

Вера Лобанова, руководитель МИАЦ, ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского;

Олег Калмыков, руководитель отдела ИТ, представительства «Гедеон Рихтер»;

Анна Зеленовская, директор, МИАЦ Иркутской области;

Александр Майоров, директор, МИАЦ Костромской области;

Наталья Лазаренко, начальник ИТ-отдела, ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России;

Андрей Дробот, директор по ИТ, «Валента Фармацевтика»;

Ольга Проскурякова, замдиректора по информационным технологиям, ЦНИИОИЗ Минздрава России;

Олег Захаров, заместитель начальника управления - начальник отдела ИТ, Федеральное медико-биологическое агентство;

Максим Петухов, директор службы ИТ, Медицина;

Алмас Даутбаев, Head of IT Russia & CIS, GlaxoSmithKline;

Константин Кошечкин, начальник управления информатизации, ФГБУ НЦЭСМП Минздрава России;

Андрей Вирченко, CIO, «ФораФарм»;

Федор Кеменов, руководитель проектного офиса Минздрава России по развитию ЕГИСЗ, ФГБУ «ЦНИИОИЗ»;

Сергей Марченков, ИО начальника управления ИТ, НПО «Микроген» Минздрава России;

Алексей Анисимов, IT Manager Russia, Др. «Реддис Лабораторис ЛТД»;

Александр Игнатьев, начальник отдела ИТ, ФГБУ НЦЭСМП Минздрава России;

Михаил Шифрин, руководитель медико-математической лаборатории, НИИ нейрохирургии им. академика Н.Н.Бурденко ;

Зоя Рахманова, к.т.н., руководитель Медицинского информационно-аналитического центра, Московский областной научно-исследовательский клинический институт им.М.Ф.Владимирского;

Владимир Поройков, заведующий отделом биоинформатики и лабораторией структурно-функционального конструирования лекарств, профессор, д.б.н., к.ф.-м.н, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н.Ореховича»;

Вадим Янин, министр здравоохранения Красноярского края, правительство Красноярского края;

Юрий Нечепоренко, заместитель председателя, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ в здравоохранении: в ожидании прорыва».

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей государственных и региональных ведомств, отвечающих за вопросы здравоохранения и информатизации, руководителей медицинских учреждений, а также российские и иностранные компании, предлагающие решения в сфере информатизации здравоохранения.

Дополнительная информация доступна по ссылке.

Чтобы подать заявку на участие в конференции, заполните, пожалуйста, анкету:

По вопросам участия, выступления с докладом или в качестве спонсора, а также аккредитации прессы, обращайтесь к Михайловой Стелле по телефону: (495) 363-11-11 доб. 1252 е-mail: smikhaylova@cnews.ru.