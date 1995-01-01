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Конференция CNews. «ИТ в здравоохранении: в ожидании прорыва»

Начиная с 2011 г. в России реализуется масштабный государственный проект по внедрению Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). В 2011–2012 г.г. медицинские учреждения активно оснащались современным оборудованием, высокоскоростными сетями, подключались к интернету. В первую очередь были оснащены крупные государственные медицинские организации – около 7,3 тыс. учреждений. Люди получили возможность дистанционно записаться на прием к врачу.

С 2013 г. основные расходы по информатизации здравоохранения легли на плечи регионов. Весной 2015 г. была разработана и утверждена дорожная карта развития ЕГИСЗ. Она рассчитана на 3 года и содержит основные показатели, которые должны быть достигнуты к 2018 г., и план мероприятий по их реализации.

Сегодня в задачу регионов входит дальнейшее расширение и усовершенствование уже имеющихся и внедрение новых систем, интеграция их как на региональном, так и на федеральном уровне, переход к использованию единой электронной медицинской карты, развитие телемедицины.

По мнению Минздрава, основной «прорыв» в применении внедренных систем произойдет после принятия нормативно-правовых документов, легитимизирующих электронные медицинские документы, который запланирован на 2016 г.

Вопросы к обсуждению:

  • Каковы итоги информатизации здравоохранения в 2015 г.?
  • Как решается проблема финансирования работ?
  • Какие нормативно-правовые документы необходимы отрасли?
  • Как сервисы получили граждане?
  • Когда e-медицина доберется до ФАПов?
  • Какие решения нужны больницам и поликлиникам?
  • Как ИТ помогают повысить эффективность работы ЛПУ?
  • Когда у россиян появятся средства удаленного контроля здоровья?
  • Как будет развиваться e-медицина в 2016 г.?

    • С докладами выступят:
    Мария Дегтерева, директор, ГУЗ ВО «МИАЦ» г. Владимир;
    Сергей Гилев, директор по ИТ, «Медскан»;
    Андрей Бранц, заместитель директора по ИТ, ФГБУЗ Центр крови ФМБА России;
    Павел Захаров, руководитель направления ИT для здравоохранения, АГФА;
    Антон Владзимирский, заместитель генерального директора, ООО «МСК «МЕДСТРАХ».

    Приглашаются для выступления с докладом:
    Андрей Столбов, заместитель директора Высшей школы управления здравоохранением, Первый московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова;
    Олег Железнов, начальник отдела ИТ, Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко ОАО РЖД;
    Евгений Коган, заместитель директора по информационным технологиям, СПб ГБУЗ Медицинский информационно-аналитический центр;
    Ольга Эйхлер, заместитель начальника Управления здравоохранения, ФМБА России;
    Павел Дьяченко, начальник отдела ИТ, Центр патологии речи и нейрореабилитации;
    Юрий Сафронов, директор по информационным технологиям, Группа компаний «Медси»;
    Олеся Ященко, начальник управления информационных технологий, ФГУП «НПО «Микроген» Минздрава России;
    Евгений Моисеев, начальник ИТ-отдела, ФГБУ СарНИИТО Минздрава России;
    Сергей Ким, начальник информационно-аналитического отдела, ГБУЗ МНПЦ МРВСМ ДЗМ;
    Александр Киляков, директор департамента ИТ, РОСНО-МС;
    Наталья Борщевская, заместитель начальника отдела информационных технологий, дирекция по обеспечению деятельности государственных учреждений здравоохранения Северо-Восточного административного округа города Москвы;
    Дмитрий Якушкин, начальник отдела ИТ, Мединцентр ГлавУпДК при МИД России;
    Михаил Кубышкин, начальник отдела информатизации и программного обеспечения, ГБУЗ ГКБ им.С.П.Боткина;
    Михаил Смирнов, начальник отдела ИТ, Поликлиника №3 Управления делами Президента РФ;
    Виктор Судариков, и.о. начальника отдела ИТиС, Поликлиника №3 Управления делами Президента РФ;
    Владимир Пастушенко, ИТ-директор, медицина «АльфаСтрахования»;
    Юрий Афанасьев, начальник отдела информатизации, Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Чувашской Республики;
    Ольга Собина, начальник отдела информатизации здравоохранения, Центр информационных технологий Республики Татарстан;
    Дмитрий Самоваров, помощник руководителя, ФМБА России;
    Вера Лобанова, руководитель МИАЦ, ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского;
    Олег Калмыков, руководитель отдела ИТ, представительства «Гедеон Рихтер»;
    Анна Зеленовская, директор, МИАЦ Иркутской области;
    Александр Майоров, директор, МИАЦ Костромской области;
    Наталья Лазаренко, начальник ИТ-отдела, ФГБУЗ КБ № 8 ФМБА России;
    Андрей Дробот, директор по ИТ, «Валента Фармацевтика»;
    Ольга Проскурякова, замдиректора по информационным технологиям, ЦНИИОИЗ Минздрава России;
    Олег Захаров, заместитель начальника управления - начальник отдела ИТ, Федеральное медико-биологическое агентство;
    Максим Петухов, директор службы ИТ, Медицина;
    Алмас Даутбаев, Head of IT Russia & CIS, GlaxoSmithKline;
    Константин Кошечкин, начальник управления информатизации, ФГБУ НЦЭСМП Минздрава России;
    Андрей Вирченко, CIO, «ФораФарм»;
    Федор Кеменов, руководитель проектного офиса Минздрава России по развитию ЕГИСЗ, ФГБУ «ЦНИИОИЗ»;
    Сергей Марченков, ИО начальника управления ИТ, НПО «Микроген» Минздрава России;
    Алексей Анисимов, IT Manager Russia, Др. «Реддис Лабораторис ЛТД»;
    Александр Игнатьев, начальник отдела ИТ, ФГБУ НЦЭСМП Минздрава России;
    Михаил Шифрин, руководитель медико-математической лаборатории, НИИ нейрохирургии им. академика Н.Н.Бурденко ;
    Зоя Рахманова, к.т.н., руководитель Медицинского информационно-аналитического центра, Московский областной научно-исследовательский клинический институт им.М.Ф.Владимирского;
    Владимир Поройков, заведующий отделом биоинформатики и лабораторией структурно-функционального конструирования лекарств, профессор, д.б.н., к.ф.-м.н, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н.Ореховича»;
    Вадим Янин, министр здравоохранения Красноярского края, правительство Красноярского края;
    Юрий Нечепоренко, заместитель председателя, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

    Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ в здравоохранении: в ожидании прорыва».

    CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей государственных и региональных ведомств, отвечающих за вопросы здравоохранения и информатизации, руководителей медицинских учреждений, а также российские и иностранные компании, предлагающие решения в сфере информатизации здравоохранения.

    Дополнительная информация доступна по ссылке.

    Чтобы подать заявку на участие в конференции, заполните, пожалуйста, анкету:

    По вопросам участия, выступления с докладом или в качестве спонсора, а также аккредитации прессы, обращайтесь к Михайловой Стелле по телефону: (495) 363-11-11 доб. 1252 е-mail: smikhaylova@cnews.ru.