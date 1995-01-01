Экономические сложности прошедшего года заставили компании пересмотреть ИТ-стратегии, отказаться от ИТ-проектов, не приносящих быстрых результатов, и сосредоточиться на повышении эффективности использования имеющегося оборудования, развитии существующих систем, а также усилить контроль за ИТ-расходами и обеспечить поддержку инициатив по сокращению затрат бизнеса.
Среди основных задач – перевод капитальных затрат в операционные, позволяющий платить только за необходимые ИТ-мощности, не отказываться от реализации новых проектов, упростить и ускорить процесс бюджетирования. В числе решений – использование возможности ЦОДов как для получения облачных сервисов, так и для создания собственных вычислительных мощностей путем резервирования их у провайдера, передача на аутсорсинг максимального числа задач.
Все большую актуальность приобретает развитие концепции BYOD, мобильных технологий, позволяющих не только обеспечить руководство удобным инструментом оперативного управления бизнесом, но и перевести часть сотрудников на удаленную работу. Возрастает роль аналитики как инструмента оперативного анализа бизнеса и поддержки принятия эффективных управленческих решений.
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса».
Подтвердили выступление с докладами:
Антон Левиков, директор по информационным технологиям, ГК «Новард»;
Денис Сотин, директор по информационным технологиям, Росбанк;
Кирил Меньшов, вице-президент, директор по информационным технологиям банка «Открытие»;
Станислав Мелингер, директор департамента поддержки бизнеса, «Кортрос»;
Марина Аншина, председатель комитета по стандартам Российского союза ИТ-директоров;
Алексей Лебедев, начальник управления анализа и архитектуры, Ханты-мансийский банк «Открытие»;
Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям «ЕвразХолдинг»;
Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям, фирма «1С»;
Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово».
Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.