Конференция CNews «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса»

Экономические сложности прошедшего года заставили компании пересмотреть ИТ-стратегии, отказаться от ИТ-проектов, не приносящих быстрых результатов, и сосредоточиться на повышении эффективности использования имеющегося оборудования, развитии существующих систем, а также усилить контроль за ИТ-расходами и обеспечить поддержку инициатив по сокращению затрат бизнеса.

Среди основных задач – перевод капитальных затрат в операционные, позволяющий платить только за необходимые ИТ-мощности, не отказываться от реализации новых проектов, упростить и ускорить процесс бюджетирования. В числе решений – использование возможности ЦОДов как для получения облачных сервисов, так и для создания собственных вычислительных мощностей путем резервирования их у провайдера, передача на аутсорсинг максимального числа задач.

Все большую актуальность приобретает развитие концепции BYOD, мобильных технологий, позволяющих не только обеспечить руководство удобным инструментом оперативного управления бизнесом, но и перевести часть сотрудников на удаленную работу. Возрастает роль аналитики как инструмента оперативного анализа бизнеса и поддержки принятия эффективных управленческих решений.

Как изменилась ИТ-стратегия в новых экономических условиях?

Какие факторы оказывают влияние на ее формирование?

Какова роль ИТ в повышении эффективности бизнеса?

Какие ИТ-решения остро необходимы компаниям?

Как найти баланс между запросами пользователей и возможностями ИТ?

Как реализовывать ИТ-проекты в условиях ограниченного финансирования?

Какое влияние на ИТ-стратегию оказало импортозамещение?

Возможна ли разработка долгосрочной ИТ-стратегии?

Как будут развиваться ИТ в госорганизациях в ближайшие годы?

Каковы особенности ИТ-стратегий крупного, среднего и малого бизнеса?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ-стратегия 2016: курс на повышение эффективности бизнеса».

Подтвердили выступление с докладами:

Антон Левиков, директор по информационным технологиям, ГК «Новард»;

Денис Сотин, директор по информационным технологиям, Росбанк;

Кирил Меньшов, вице-президент, директор по информационным технологиям банка «Открытие»;

Станислав Мелингер, директор департамента поддержки бизнеса, «Кортрос»;

Марина Аншина, председатель комитета по стандартам Российского союза ИТ-директоров;

Алексей Лебедев, начальник управления анализа и архитектуры, Ханты-мансийский банк «Открытие»;

Артем Натрусов, вице-президент по информационным технологиям «ЕвразХолдинг»;

Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям, фирма «1С»;

Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово».

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ различных секторов бизнеса и госструктур.

Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.