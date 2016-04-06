Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2016 года

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2016 г. будет организована в девятый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2016 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2016 можно уже сейчас.

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На заседании в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся семь тематических секций: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии», «Большие данные» и «Мобильный бизнес».

На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях.

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

CNews FORUM 2015 состоялся 12 ноября в Москве. В мероприятии приняли участие более 1500 человек — руководителей федеральных и региональных органов власти, российских и зарубежных ИТ-компаний, экспертов. На нем прозвучало более 100 докладов.



















1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 В 2015 г. CNews FORUM собрал более 1500 человек: руководителей федеральных и региональных органов власти, российских и зарубежных ИТ-компаний

В пленарной части CNews FORUM 2015 выступили заместитель председателя правления ПФР Николай Елистратов, глава департамента ИТ правительства Москвы (ДИТ) Артем Ермолаев, заместитель руководителя Федерального казначейства Сергей Гуральников, директор департамента ИТ и связи Минздрава Елена Бойко, министр госуправления, ИТ и связи Московской области Максут Шадаев, замгубернатора Челябинской области Руслан Гаттаров, председатель правления IBS Сергей Мацоцкий, вице-президент по работе с заказчиками федерального уровня «Ростелекома» Ольга Румянцева, исполнительный директор кластера ИТ «Сколково» Игорь Богачев, президент Microsoft в России Павел Бетсис, директор блока «Инновационные решения» AT Consulting Игорь Хомич, генеральный директор IBM в России и СНГ Андрей Филатов и др.

После этого работа форума продолжилась в ходе секций «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и «Мобильный бизнес».

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на форуме, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2016, заполните, пожалуйста, анкету.