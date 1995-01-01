Рынок ИБ, в том числе и в финансовом секторе, активно развивается на фоне общего спада в отрасли ИТ. Причина – усиление влияния государства и рост числа угроз. Самое уязвимое место банковской ИТ-инфраструктуры – дистанционное банковское обслуживание. Оно защищено гораздо слабее, чем другие банковские системы, и несет в себе потенциальные угрозы для финансовых организаций и их клиентов.
Сегодня наибольшую опасность представляют платежи через интернет-каналы, в ближайшее время есть шансы увидеть рост числа инцидентов, связанных использованием мобильных устройств.
Существует значительный спрос на решения по защите от различных видов мошенничества. Речь идет как о внешних, так и о внутренних нарушителях. Много запросов связано с внедрением SIEM, контролем привилегированных учетных записей, защитой от APT-атак. Растет спрос на сервисы – банки стремятся отдать на аутсорсинг как можно больше функций. Среди ключевых факторов, которые сейчас оказывают влияние на рынок ИБ в финансовом секторе, – рост количества атак и импортозамещение. Появляется все больше российских или восточных аналогов западных продуктов, и у них есть реальные шансы быть внедренными у крупных заказчиков.
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках круглого стола «Рынок ИБ в финансовом секторе: рост на фоне стагнации».Подтвердили выступление с докладами:
Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес-издания.
Для представителей ИТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.