Издание CNews (входит в холдинг РБК) в рамках выставки «ТрансРоссия» проведет однодневную конференцию «ИТ-решения на транспорте и в логистике».
Приглашаем принять участие в работе мероприятия.
1 часть – выступления с докладами.
2 часть – дискуссия.
Модератор - Георгий Аликошвили, генеральный директор, PONY EXPRESS.
Вопросы, которые планируется обсудить:
Выступят с докладами и примут участие в дискуссии:
Илья Арсентьев, директор по информационным технологиям, PONY EXPRESS;
Сергей Шилов, директор по информационным технологиям СНГ и Балтии GEFCO Россия;
Валерий Фролов, руководитель службы ИТ, «Девон-альянс»;
Евгений Майсон, генеральный директор «Ролис» - группа компаний GlobalPorts;
Рустем Мустафин, ИТ-директор NAWINIA;
Артем Корсаков, заместитель директора по развитию перевозок мелких партий грузов «РЖД Логистика»;
Дарья Кайгородова, директор по информационным технологиям RB logistics;
Динар Гайнутдинов, руководитель департамента маркетинга и ценообразования Транспортной группы FESCO;
Константин Старовойтов, директор по ИТ, Группа компаний «Алиди»;
Иван Солин, директор по логистике, Группа компаний «Алиди»;
Вадим Лучкин, президент TRANSPORTIR Group;
Вячеслав Бурков, директор Contract Logistics UPS SCS (CIS);
Юрий Бирюков, первый заместитель генерального директора «ФосАгро-Транс».
«ТрансРоссия» проходит под патронажем Министерства транспорта РФ, а также при официальной поддержке Комитета Государственной Думы по транспорту, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Федерального агентства железнодорожного транспорта, Федерального агентства морского и речного транспорта, ОАО «Российские железные дороги», Ассоциации российских экспедиторов и других федеральных структур и отраслевых ассоциаций.
Мероприятие соберет руководителей подразделений логистики торговых и производственных компаний, а также представителей ИТ-отделов транспортных и логистических компаний и других топ-менеджеров крупнейших российских компаний, заинтересованных в повышении уровня информатизации своих систем, направленных на успешное решение вопросов логистики на глобальном рынке транспортно-логистических услуг.
Дополнительная информация о выставке «ТрансРоссия» и конференции «ИТ-решения на транспорте и в логистике».
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 (495) 363 11 11 (доб. 1249), e-mail: mkruglov@rbc.ru, Максим Круглов.