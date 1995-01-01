Конференция CNews: «ИТ-решения на транспорте и в логистике»

Издание CNews (входит в холдинг РБК) в рамках выставки «ТрансРоссия» проведет однодневную конференцию «ИТ-решения на транспорте и в логистике».

Приглашаем принять участие в работе мероприятия.

1 часть – выступления с докладами.

2 часть – дискуссия.

Модератор - Георгий Аликошвили, генеральный директор, PONY EXPRESS.

Вопросы, которые планируется обсудить:

Возможен ли современный логистический бизнес без ИТ?

От каких технологий возможен наибольший бизнес-эффект в текущей экономической ситуации?

Насколько актуальна задача оптимизации затрат средствами ИТ и какие технологии здесь наиболее эффективны?

Есть ли место для инноваций в кризис?

Какие ИТ-направления наиболее востребованы отраслью сегодня?

Выступят с докладами и примут участие в дискуссии:

Илья Арсентьев, директор по информационным технологиям, PONY EXPRESS;

Сергей Шилов, директор по информационным технологиям СНГ и Балтии GEFCO Россия;

Валерий Фролов, руководитель службы ИТ, «Девон-альянс»;

Евгений Майсон, генеральный директор «Ролис» - группа компаний GlobalPorts;

Рустем Мустафин, ИТ-директор NAWINIA;

Артем Корсаков, заместитель директора по развитию перевозок мелких партий грузов «РЖД Логистика»;

Дарья Кайгородова, директор по информационным технологиям RB logistics;

Динар Гайнутдинов, руководитель департамента маркетинга и ценообразования Транспортной группы FESCO;

Константин Старовойтов, директор по ИТ, Группа компаний «Алиди»;

Иван Солин, директор по логистике, Группа компаний «Алиди»;

Вадим Лучкин, президент TRANSPORTIR Group;

Вячеслав Бурков, директор Contract Logistics UPS SCS (CIS);

Юрий Бирюков, первый заместитель генерального директора «ФосАгро-Транс».

«ТрансРоссия» проходит под патронажем Министерства транспорта РФ, а также при официальной поддержке Комитета Государственной Думы по транспорту, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Федерального агентства железнодорожного транспорта, Федерального агентства морского и речного транспорта, ОАО «Российские железные дороги», Ассоциации российских экспедиторов и других федеральных структур и отраслевых ассоциаций.

Мероприятие соберет руководителей подразделений логистики торговых и производственных компаний, а также представителей ИТ-отделов транспортных и логистических компаний и других топ-менеджеров крупнейших российских компаний, заинтересованных в повышении уровня информатизации своих систем, направленных на успешное решение вопросов логистики на глобальном рынке транспортно-логистических услуг.

Дополнительная информация о выставке «ТрансРоссия» и конференции «ИТ-решения на транспорте и в логистике».

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 (495) 363 11 11 (доб. 1249), e-mail: mkruglov@rbc.ru, Максим Круглов.