Конференция CNews: «ИКТ в ритейле 2016»

Падение розничных продаж привело к сокращению ИТ-бюджетов ритейлеров. На предприятиях, занимающихся торговлей импортными товарами, это сокращение достигло 50–60%, наименьшие потери понесли ИТ-подразделения продуктовой розницы – их финансирование уменьшилось в среднем на 5–10%.

Крупнейшие игроки этого рынка наращивают продажи через интернет, а также пытаются вернуть себе доходы путем предоставления дополнительного сервиса, смещая фокус на качество обслуживания. Розничные точки все чаще выступают в роли шоу-рума для последующих покупок в интернете. Продавец постепенно вытесняется из цепочки продаж, лишаясь возможности повлиять на решение клиента. Одновременно возрастает роль ИТ-подразделения, которое должно предлагать бизнесу «умные» инновации, совершенствующие клиентский сервис.

Cреди наиболее востребованных - решения, направленные на увеличение эффективности взаимодействия с покупателем, развитие омни-канального ритейла, оптимизация логистики, внедрение аналитических систем BI и Big Data для различных задач, связанных с оперативным мониторингом текущей ситуации и прогнозами ее развития.

Все более популярной становится передача на аутсорсинг уже имеющейся ИКТ-инфраструктуры или приобретение ее по сервисной модели. Однако о лавинообразном росте спроса на облачные сервисы говорить преждевременно. В целом в тренде тщательная расстановка приоритетов при реализации новых ИТ-проектов на основании их влияния на повышение эффективности бизнеса.

Каковы основные итоги развития ИТ в ритейле в 2015 г.?

Какова роль ИТ-департамента в ритейле сегодня?

Меняется ли ИТ-стратегия в новых условиях?

Какие ИТ-задачи актуальны для ритейлеров всех форматов?

Готов ли рынок предоставить ритейлерам ИТ-сервисы необходимого качества?

Каким будет 2016 г. для российского ритейла?

Как будет развиваться онлайн-торговля?

Какое влияние на рынок оказывают новые инициативы государства?

Готовы ли ритейлеры отказаться от западных решений в пользу отечественных разработок?

Каковы прогнозы развития рынка ИТ в ритейле на среднесрочный период?

С докладами выступят:

Игорь Ляпин, заместитель директора департамента ИТ, Снежная королева;

Евгений Бахин, директор по информационным технологиям, Inventive Retail Group;

Гранжа Фабрисио, вице-президент по информационным технологиям и проектам, «Эльдорадо»;

Максим Коньков, руководитель ИТ-отдела, Mr. Сумкин;

Александр Спиридонов, руководитель ИТ-поддержки, Adidas;

Константин Коротнев, менеджер по информационной безопасности, Эльдорадо;

Петр Асратян, директор программы модернизации Леруа Мерлен

.

Приглашаются для выступления с докладом:

Герман Алексеев, директор по информационным технологиям, «Спортмастер»;

Александр Алехин, директор по информационно-техническому развитию, Ozon.ru;

Денис Сологуб, директор по инновациям, «Азбука вкуса»;

Руслан Корчагин, глобальный директор по IT инфраструктуре, Oriflame Cosmetics;

Вадим Горбунов, директор по информационным технологиям, «Ригла»;

Ирина Иванова, директор функций: управление поставками, дистрибуцией и логистикой, информационные технологии и проекты, «М.Видео»;

Анатолий Сысоев, директор по информационным технологиям, Группа компаний «Дикси»;

Виктор Фесюк, директор по ИТ, Thomas Munz;

Антон Савин, ИТ-директор, Ситимаркет;

Антон Левиков, директор по информационным технологиям, ГК «Новард»;

Денис Староверов, начальник отдела информационных технологий, «Ив Роше Восток»;

Илья Садовенко, директор по информационным технологиям Европейского региона, MaryKay;

Николай Зайцев, советник по ИТ, «Л’Этуаль»;

Сергей Виноградов, руководитель ИТ-инфраструктуры, «L’Oréal Россия»;

Андрей Герасимов, начальник отдела ИТ, «Мир детства»;

Дмитрий Егоров, директор по ИТ, «Кенгуру»;

Сергей Мазаев, директор по ИТ, «Терволина»;

Владимир Чаморцев, Head of IT Support & Programming Department, Zolla;

Тимур Мальцев, ИТ-директор, Zenden;

Михаил Красавин, директор по ИТ, «Spar - ритейл»;

Андрей Хохлов, ИТ-директор, «Дочки и Сыночки»;

Кирилл Митюшкин, директор по ИТ, «Эконика»;

Роберт Сардарян, ИТ-директор, «Кораблик» сеть детских магазинов;

Павел Дилбарян, директор по ИТ, «Рандеву»;

Александр Першутов, директор департамента информационных технологий, «Седьмой континент»;

Сергей Козырь, CIO, X5 Retail Group;

Александр Зубарев, руководитель группы ИТ-поддержки, L’Occitane;

Дмитрий Карпенко, ИТ-директор, ГК «Обувь России»;

Евгений Комаров, руководитель отдела развития и сопровождения ИС, ОАО «ТД ЦУМ»;

Владимир Демиденко, начальник отдела автоматизации, ТД «Холдинг-Центр»;

Олег Агеев, директор ИТ, «Авто 49»;

Максим Шарапов, директор по развитию ИС, «Бургер Кинг»;

Сергей Рычагов, CIO, Coral Club;

Иван Нистратов, руководитель отдела ИТ, ООО «Ре трэйдинг»;

Кирилл Дубчак, ИТ-директор, «Лудинг»;

Александр Миронов, CIO, Finn Flare.

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в ритейле 2016».

