Конференция CNews. «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку»

Рынок систем видеонаблюдения охватывает много областей как с точки зрения типов техники, так и с точки зрения предоставляемых услуг. В числе его основных сегментов аналоговые и IP-видеокамеры, устройства коммутации, системы хранения данных и устройства видеорегистрации.

Видеонаблюдение имеет смысл только в том случае, если результаты работы камер можно использовать в качестве доказательной базы событий. С ростом разрешения камер стремительно растет сегмент систем хранения данных, предназначенных не только для оперативного, но и долгосрочного хранения видеоконтента. Еще один тренд – полноценный анализ полученной информации при помощи специальных решений, позволяющих автоматически вычленять из потока видеоданных необходимые заказчику события.

Сегодня круг потребителей систем видеонаблюдения очень широк: предприятия любого профиля, объекты инфраструктуры, банки, офисы, магазины, школы, университеты, частные загородные поселки и жилищные комплексы. Наиболее крупные проекты реализуются в сфере коммунального городского хозяйства, дорожного видеонаблюдения, охраны стратегически важных объектов. Персональная видеокамера, вероятно, вскоре появится в каждом доме, дабы следить за няней, машиной на стоянке и др.

Как развивался рынок систем видеонаблюдения в России в 2015 г.?

Кто основные заказчики таких систем?

Какова роль видеонаблюдения в проектах «Безопасный город»?

Как развивается сегмент систем хранения видеоконтента?

Насколько популярно использование видеоаналитики?

Какие возможности предоставляет автоматизированный анализ видеоданных?

Удобно ли хранить видеоданные в облаках?

Российские или западные решения – что выбрать?

Какие новые технологии появятся на рынке в ближайшие годы?

Чего ждать от российского рынка видеонаблюдения в 2016 г.?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку».

Подтвердили свое участие:

Михаил Козлов, эксперт по развитию ИТ-бизнеса;

Дмитрий Головин, начальник городской системы видеонаблюдения, Департамента информационных технологий города Москвы;

Александр Варев, заместитель директора МРФ «Центр» компании «Ростелеком»;

Грунтов Антон, директор Департамента безопасности, «Быстроденьги»;

Кирилл Казарцев, CIO, «Шерлэнд»;

Лиджи Дорджиев, менеджер по продуктам UC&C, Huawei;

Мурад Эфендиев, генеральный директор, «Нетрис»;

Валерий Топоровский, начальник отдела мониторинга и оперативного контроля дежурнoй службы, РАНХиГС.

Приглашены к выступлению:

Владимир Большаков, советник начальника Службы безопастности, Московский метрополитен;

Дмитрий Горшков, заместитель руководителя, ЦОДД;

Олег Осипов, заместитель директора ДИТ, ТМК;

Сергей Висленев, первый заместитель директора по ИТ, «Росжелжорпроект»;

Александр Лиходедов, директор департамента информатизации и связи, «Мосгортранс»;

Андрей Герман, руководитель группы по обеспечению функционирования системы видеоконференцсвязи Управления правовой информатизации, Верховного Суда РФ;

Сергей Черныш, начальник службы безопасности, КНАУФ ГИПС;

Юрий Малярчук, заместитель генерального директора по корпоративной защите, «Севернефтегазпром»;

Михаил Андрианов, заместитель генерального директора по безопасности, Центр деловой авиации Домодедово;

Сергей Рылов, начальник отдела, ЦКБ с поликлиникой УДП РФ;

Александр Терехов, директор Санкт-Петербургского государственного казённого учреждения, «Городской мониторинговый центр»;

Альберт Мавлютов, директор по информационным технологиям, «Кондитерская фабрика Победа»;

Виталий Панфилов, дирекция железнодорожных вокзалов;

Николай Муха, директор информационной безопасности, «Металлпрофиль»;

Павел Колдышев, руководитель отдела интернет направления, Группа компаний UNIS;

Сергей Черныш, главный специалист по вопросам безопасности, «Кнауф Гипс»;

Борис Найденов, руководитель Службы безопасности, «Бунге СНГ»;

Дмитрий Васильев, руководитель отдела безопасности, «Дилижанс»;

Владимир Подлеснов, руководитель отдела корпоративной безопасности по Центральной и Восточной Европе, «Дюпон Наука и Технологии»;

Игорь Кузнецов, руководитель направления, «Оборонстрой»;

Сергей Морозов, начальник службы информационной безопасности, КБ «Региональный кредит»;

Михаил Нижников, начальник управления ИТ, Московский монетный двор «Гознака»;

Виктор Дурыгин, заместитель директора по информационным технологиям, «Московская Городская Телефонная Сеть»;

Евгений Канаев, директор по информационным технологиям, МГТС;

Вячеслав Деркач, главный специалист Управления экономической безопасности, «КБ Финансовый стандарт»;

Игорь Мальцев, генеральный директор, МФЦ-112;

Олег Плетнёв, заместитель руководителя Службы безопасности, «Объединённая авивстроительная корпорация»;

Дмитрий Гаранин, руководитель направления информационных и слаботочных систем, «Аэропорт Домодедово»;

Илья Тимофеев, руководитель испытательного центра - зам.начальника отдела управления проектами, «Вокзал-Инфоком».

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков и интеграторов систем, ИТ-директоров, представителей госструктур и бизнеса – пользователей систем видеонаблюдения.