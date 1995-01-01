Рынок систем видеонаблюдения охватывает много областей как с точки зрения типов техники, так и с точки зрения предоставляемых услуг. В числе его основных сегментов аналоговые и IP-видеокамеры, устройства коммутации, системы хранения данных и устройства видеорегистрации.
Видеонаблюдение имеет смысл только в том случае, если результаты работы камер можно использовать в качестве доказательной базы событий. С ростом разрешения камер стремительно растет сегмент систем хранения данных, предназначенных не только для оперативного, но и долгосрочного хранения видеоконтента. Еще один тренд – полноценный анализ полученной информации при помощи специальных решений, позволяющих автоматически вычленять из потока видеоданных необходимые заказчику события.
Сегодня круг потребителей систем видеонаблюдения очень широк: предприятия любого профиля, объекты инфраструктуры, банки, офисы, магазины, школы, университеты, частные загородные поселки и жилищные комплексы. Наиболее крупные проекты реализуются в сфере коммунального городского хозяйства, дорожного видеонаблюдения, охраны стратегически важных объектов. Персональная видеокамера, вероятно, вскоре появится в каждом доме, дабы следить за няней, машиной на стоянке и др.
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку».
Подтвердили свое участие:
Михаил Козлов, эксперт по развитию ИТ-бизнеса;
Дмитрий Головин, начальник городской системы видеонаблюдения, Департамента информационных технологий города Москвы;
Александр Варев, заместитель директора МРФ «Центр» компании «Ростелеком»;
Грунтов Антон, директор Департамента безопасности, «Быстроденьги»;
Кирилл Казарцев, CIO, «Шерлэнд»;
Лиджи Дорджиев, менеджер по продуктам UC&C, Huawei;
Мурад Эфендиев, генеральный директор, «Нетрис»;
Валерий Топоровский, начальник отдела мониторинга и оперативного контроля дежурнoй службы, РАНХиГС.
Приглашены к выступлению:
Владимир Большаков, советник начальника Службы безопастности, Московский метрополитен;
Дмитрий Горшков, заместитель руководителя, ЦОДД;
Олег Осипов, заместитель директора ДИТ, ТМК;
Сергей Висленев, первый заместитель директора по ИТ, «Росжелжорпроект»;
Александр Лиходедов, директор департамента информатизации и связи, «Мосгортранс»;
Андрей Герман, руководитель группы по обеспечению функционирования системы видеоконференцсвязи Управления правовой информатизации, Верховного Суда РФ;
Сергей Черныш, начальник службы безопасности, КНАУФ ГИПС;
Юрий Малярчук, заместитель генерального директора по корпоративной защите, «Севернефтегазпром»;
Михаил Андрианов, заместитель генерального директора по безопасности, Центр деловой авиации Домодедово;
Сергей Рылов, начальник отдела, ЦКБ с поликлиникой УДП РФ;
Александр Терехов, директор Санкт-Петербургского государственного казённого учреждения, «Городской мониторинговый центр»;
Альберт Мавлютов, директор по информационным технологиям, «Кондитерская фабрика Победа»;
Виталий Панфилов, дирекция железнодорожных вокзалов;
Николай Муха, директор информационной безопасности, «Металлпрофиль»;
Павел Колдышев, руководитель отдела интернет направления, Группа компаний UNIS;
Сергей Черныш, главный специалист по вопросам безопасности, «Кнауф Гипс»;
Борис Найденов, руководитель Службы безопасности, «Бунге СНГ»;
Дмитрий Васильев, руководитель отдела безопасности, «Дилижанс»;
Владимир Подлеснов, руководитель отдела корпоративной безопасности по Центральной и Восточной Европе, «Дюпон Наука и Технологии»;
Игорь Кузнецов, руководитель направления, «Оборонстрой»;
Сергей Морозов, начальник службы информационной безопасности, КБ «Региональный кредит»;
Михаил Нижников, начальник управления ИТ, Московский монетный двор «Гознака»;
Виктор Дурыгин, заместитель директора по информационным технологиям, «Московская Городская Телефонная Сеть»;
Евгений Канаев, директор по информационным технологиям, МГТС;
Вячеслав Деркач, главный специалист Управления экономической безопасности, «КБ Финансовый стандарт»;
Игорь Мальцев, генеральный директор, МФЦ-112;
Олег Плетнёв, заместитель руководителя Службы безопасности, «Объединённая авивстроительная корпорация»;
Дмитрий Гаранин, руководитель направления информационных и слаботочных систем, «Аэропорт Домодедово»;
Илья Тимофеев, руководитель испытательного центра - зам.начальника отдела управления проектами, «Вокзал-Инфоком».
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков и интеграторов систем, ИТ-директоров, представителей госструктур и бизнеса – пользователей систем видеонаблюдения.