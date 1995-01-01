Продолжается регистрация на конференцию CNews «Рынок ДБО 2016: новые тренды»

Несмотря на трудные времена и сокращение ИТ-бюджетов, банки не планируют останавливать инвестиции в развитие систем дистанционного банковского обслуживания. Популярность удаленных сервисов растет, при этом темпы прироста пользователей мобильных приложений обгоняют интернет-банкинг.

Разные каналы дистанционного банковского обслуживания (ДБО), такие как интернет-банкинг, мобильные приложения, контакт-центры, банкоматы, должны быть интегрированы между собой и, по сути, стать дверьми в единую среду банка. Спрос на омниканальность, то есть бесшовную интеграцию различных сервисов ДБО, определяет дальнейшее развитие удаленного взаимодействия клиентов и банков.

При этом речь идет не только о развитии omni-channel для физических лиц. Развитие корпоративных систем ДБО, которое традиционно заметно отставало от удаленных сервисов для частных вкладчиков, также постепенно выходит на принципиально новый уровень, вбирая в себя не только традиционные банковские сервисы, но и околобанковские, а также функционал, откровенно несвойственный кредитным учреждениям – электронный документооборот, сдача отчетности в госорганы, облачная бухгалтерия.

Основные вопросы мероприятия:

Мобильный и интернет-банкинг: тенденции развития.

Бизнес и ИТ – единая команда: интернет-банк, мобильный банк.

Инновации ДБО: чем можно удивить клиентов?

Каким должна быть удобная система ДБО?

Системы управления личными финансами.

Как обеспечить безопасность ДБО?

Подтвердили выступление с докладом:

Алгирдас Шакманас, вице-президент, управляющий директор по электронному бизнесу Промсвязьбанка;

Павел Соломин, вице-президент, управление развития информационных систем, Райффайзенбанк;

Наталия Масарская, руководитель отдела развития электронного бизнеса, Райффайзенбанк;

Андрей Веневцев, директор по информационным технологиям банка «Союз»;

Ольга Смирнова, руководитель проектного офиса «СКБ Контур»;

Илья Боровов, начальник управления развития технологий дистанционных сервисов и продаж, банк «Хоум Кредит»;

Александр Ефремов, заместитель начальника управления развития розничных электронных каналов - начальник аналитического отдела, «Банк Москвы»;

Леонид Яшин, директор департамента процессинга, Гута-банк;

Юрий Мео, директор столичного представительства, «Калуга Астрал»;

Представитель eKassir – одного из лидеров на рынке программных решений для приема платежей в банках.



Среди участников: Газпромбанк, Россельхозбанк, МДМ Банк, МТС-Банк, МС Банк Рус, Райффайзенбанк, ЯР-Банк, «Нордеа Банк», «Кредит Европа Банк», банк «Союз», Сбербанк, банк «ВЕК», банк «Уралсиб», АКБ «Югра», Инбанк, банк «Восточный Экспресс» Банк, «МСП Банк», «Банк на Красных воротах», СМП банк, Альфа-Банк, «Московский кредитный банк» и другие.

Регистрация* доступна по ссылке.

*Условия участия: участие в конференции для представителей заказчиков бесплатно. Для представителей системных интеграторов и вендоров участие платное, запрос стоимости – mkruglov@rbc.ru.

Более подробная информация о мероприятии на сайте.

По вопросам выступления с докладом или в качестве спонсора, а также аккредитации прессы, обращайтесь к Круглову Максиму по телефону: (495) 363-11-11 доб. 1249 е-mail: mkruglov@rbc.ru.