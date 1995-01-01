Падение розничных продаж привело к сокращению ИТ-бюджетов ритейлеров. На предприятиях, занимающихся торговлей импортными товарами, это сокращение достигло 50–60%, наименьшие потери понесли ИТ-подразделения продуктовой розницы – их финансирование уменьшилось в среднем на 5–10%. Крупнейшие игроки этого рынка наращивают продажи через интернет, а также пытаются вернуть себе доходы путем предоставления дополнительного сервиса, смещая фокус на качество обслуживания.
Розничные точки все чаще выступают в роли шоу-рума для последующих покупок в интернете. Продавец постепенно вытесняется из цепочки продаж, лишаясь возможности повлиять на решение клиента. Одновременно возрастает роль ИТ-подразделения, которое должно предлагать бизнесу «умные» инновации, совершенствующие клиентский сервис.
Cреди наиболее востребованных - решения, направленные на увеличение эффективности взаимодействия с покупателем, развитие омни-канального ритейла, оптимизация логистики, внедрение аналитических систем BI и Big Data для различных задач, связанных с оперативным мониторингом текущей
Все более популярной становится передача на аутсорсинг уже имеющейся ИКТ-инфраструктуры или приобретение ее по сервисной модели. Однако о лавинообразном росте спроса на облачные сервисы говорить преждевременно. В целом в тренде тщательная расстановка приоритетов при реализации новых ИТ-проектов на основании их влияния на повышение эффективности бизнеса.
Эти и другие вопросы будут рассмотрены на конференции CNews «ИКТ в ритейле 2016».
С докладами выступят:
Игорь Ляпин, заместитель директора департамента ИТ, «Снежная королева»;
Евгений Бахин, директор по информационным технологиям, Inventive Retail Group;
Фабрисио Гранжа, вице-президент по информационным технологиям и проектам, «Эльдорадо» ;
Максим Коньков, руководитель ИТ-отдела, Mr. Сумкин;
Александр Спиридонов, руководитель ИТ-поддержки, Adidas;
Константин Коротнев, менеджер по информационной безопасности, Эльдорадо;
Петр Асратян, директор программы модернизации Леруа Мерлен;
Игорь Кастильо, менеджер по реализации бизнес проектов, Паулиг Рус;
Николай Зайцев, советник по ИТ, Л’Этуаль.
Приглашаются для выступления с докладом:
Герман Алексеев, директор по информационным технологиям, «Спортмастер»;
Александр Алехин, директор по информационно-техническому развитию, Ozon.ru;
Денис Сологуб, директор по инновациям, «Азбука вкуса»;
Руслан Корчагин, глобальный директор по IT инфраструктуре, Oriflame Cosmetics;
Вадим Горбунов, директор по информационным технологиям, «Ригла»;
Ирина Иванова, директор функций: управление поставками, дистрибуцией и логистикой, информационные технологии и проекты, «М.Видео»;
Анатолий Сысоев, директор по информационным технологиям, группа компаний «Дикси»;
Виктор Фесюк, директор по ИТ, Thomas Munz;
Антон Савин, ИТ-директор, «Ситимаркет»;
Антон Левиков, директор по информационным технологиям, ГК «Новард»;
Денис Староверов, начальник отдела информационных технологий, «Ив Роше Восток»;
Илья Садовенко, директор по информационным технологиям Европейского региона, MaryKay;
Николай Зайцев, советник по ИТ, «Л’Этуаль»;
Сергей Виноградов, руководитель ИТ-инфраструктуры, L’Oréal Россия;
Андрей Герасимов, начальник отдела ИТ, «Мир детства»;
Дмитрий Егоров, директор по ИТ, «Кенгуру»;
Сергей Мазаев, директор по ИТ, «Терволина»;
Владимир Чаморцев, Head of IT Support & Programming Department, Zolla;
Тимур Мальцев, ИТ-директор, ZENDEN;
Михаил Красавин, директор по ИТ, «Spar-ритейл»;
Андрей Хохлов, ИТ-директор, «Дочки и Сыночки»;
Кирилл Митюшкин, директор по ИТ, «Эконика»;
Роберт Сардарян, ИТ-директор, «Кораблик», сеть детских магазинов;
Павел Дилбарян, директор по ИТ, «Рандеву»;
Александр Першутов, директор департамента информационных технологий, «Седьмой континент»;
Сергей Козырь, CIO, X5 Retail Group;
Александр Зубарев, руководитель группы ИТ-поддержки, L’Occitane ;
Дмитрий Карпенко, ИТ-директор, ГК «Обувь России»;
Евгений Комаров, руководитель отдела развития и сопровождения ИС, ОАО «ТД ЦУМ»;
Владимир Демиденко, начальник отдела автоматизации, ОАО «ТД «Холдинг-Центр»;
Олег Агеев, директор ИТ, «Авто 49»;
Максим Шарапов, директор по развитию ИС, «Бургер Кинг»;
Сергей Рычагов, CIO, Coral Club;
Иван Нистратов, руководитель отдела ИТ, ООО «Ре трэйдинг»;
Кирилл Дубчак, ИТ-директор, «Лудинг»;
Александр Миронов, CIO, Finn Flare.
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в ритейле 2016».
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка ИТ, системных интеграторов, ИТ-директоров и CIO, а также представителей отделов ИТ-предприятий различных сфер бизнеса.
Дополнительная информация доступна по ссылке.
Для того чтобы подать заявку на участие в конференции, заполните, пожалуйста, анкету:
По вопросам участия, выступления с докладом или в качестве спонсора, а также аккредитации прессы, обращайтесь к Андрею Щипанову по телефону: (495) 363-11-11 доб. 1252 е-mail: aschipanov@rbc.ru.