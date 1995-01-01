В то время как мировые расходы на ИТ снижаются, рынок BI демонстрирует умеренный рост. В России, несмотря на экономические сложности, сегмент бизнес-аналитики также является одним из немногих развивающихся достаточно активно и растущих по крайней мере в рублях.
Отраслевой разрез пользователей BI-приложений из года в год претерпевает незначительные изменения. Банковский сектор, розничная торговля, телеком – высоко конкурентные рынки, владеющие огромными массивами данных для анализа и больше других заинтересованные в повышении клиентоориентированности и операционной эффективности.
В других отраслях применение BI-систем часто проходит в пилотном режиме с минимальной функциональностью, которая позволяет лишь ускорить формирование отчетности. Эксперты отмечают также рост интереса к BI со стороны госсектора и компаний с госучастием.
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции.
Подтвердили выступления с докладами:
Сергей Сотниченко, руководитель управления хранилищ данных и отчетности, банк «Тинькофф»;
Владимир Громов, руководитель направления внедрения и развития аналитических систем, «Ренессанс Кредит»;
Роман Раевский, генеральный директор, «Полиматика Рус»;
Андрей Леушев, независимый эксперт;
Игорь Кастильо, менеджер по развитию бизнес проектов, Paulig Group;
Павел Благовещенский, руководитель направления аналитики, «Аэроклуб»;
Сергей Наумов, управляющий партнер Petromodeling;
Александр Воронов, менеджер по системам аналитики, ИД «Бурда»;
Максим Розанов, директор по BI решениям, Luxms;
Павел Карасев, ИТ-директор «Кьези Фармасьютикалс»;
Петр Предтеченский, менеджер по техническим решениям, Huawei;
Максим Селиванов, руководитель проектов по внедрению корпоративных аналитических систем, CEO Consulting;
Андрей Медведев, архитектор решений, ITERBI.
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков и интеграторов, ИТ-директоров и пользователей BI-инструментов из различных секторов бизнеса.
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции
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