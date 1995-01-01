CNews приглашает на конференцию «BI в России: от простого к сложному». Регистрация

В то время как мировые расходы на ИТ снижаются, рынок BI демонстрирует умеренный рост. В России, несмотря на экономические сложности, сегмент бизнес-аналитики также является одним из немногих развивающихся достаточно активно и растущих по крайней мере в рублях.

Отраслевой разрез пользователей BI-приложений из года в год претерпевает незначительные изменения. Банковский сектор, розничная торговля, телеком – высоко конкурентные рынки, владеющие огромными массивами данных для анализа и больше других заинтересованные в повышении клиентоориентированности и операционной эффективности.

В других отраслях применение BI-систем часто проходит в пилотном режиме с минимальной функциональностью, которая позволяет лишь ускорить формирование отчетности. Эксперты отмечают также рост интереса к BI со стороны госсектора и компаний с госучастием.

Как развивается мировой рынок BI?

Каковы основные итоги российского рынка BI в 2015 г.?

Как меняется спрос на аналитику со стороны российских заказчиков?

Готовы ли российские разработчики конкурировать с мировыми вендорами?

Какое влияние BI оказывает на повышение эффективности бизнеса?

Что сдерживает широкое распространение BI в России?

В чем основные отличия BI от больших данных?

Способен ли мобильный BI стать драйвером развития рынка?

Насколько популярна облачная аналитика?

Каким будет российский рынок BI в 2016 г.?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции.

Подтвердили выступления с докладами:

Сергей Сотниченко, руководитель управления хранилищ данных и отчетности, банк «Тинькофф»;

Владимир Громов, руководитель направления внедрения и развития аналитических систем, «Ренессанс Кредит»;

Роман Раевский, генеральный директор, «Полиматика Рус»;

Андрей Леушев, независимый эксперт;

Игорь Кастильо, менеджер по развитию бизнес проектов, Paulig Group;

Павел Благовещенский, руководитель направления аналитики, «Аэроклуб»;

Сергей Наумов, управляющий партнер Petromodeling;

Александр Воронов, менеджер по системам аналитики, ИД «Бурда»;

Максим Розанов, директор по BI решениям, Luxms;

Павел Карасев, ИТ-директор «Кьези Фармасьютикалс»;

Петр Предтеченский, менеджер по техническим решениям, Huawei;

Максим Селиванов, руководитель проектов по внедрению корпоративных аналитических систем, CEO Consulting;

Андрей Медведев, архитектор решений, ITERBI.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков и интеграторов, ИТ-директоров и пользователей BI-инструментов из различных секторов бизнеса.

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции

Дополнительная информация и регистрация доступны по ссылке.