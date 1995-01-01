Рынок систем видеонаблюдения охватывает много областей как с точки зрения типов техники, так и с точки зрения предоставляемых услуг. В числе его основных сегментов аналоговые и IP-видеокамеры, устройства коммутации, системы хранения данных и устройства видеорегистрации.
Вопросы к обсуждению:
Подтвердили свое участие:
Дмитрий Головин, начальник городской системы видеонаблюдения, департамента информационных технологий города Москвы.
Тема уточняется.
Александр Варев, заместитель директора МРФ «Центр» компании «Ростелеком».
Тема уточняется.
Антон Грунтов, директор департамента безопасности, «Быстроденьги».
Тема: «Практика использования видеонаблюдения в системе безопасности объектов розницы».
Кирилл Казарцев, CIO, «Шерлэнд».
Тема: «Видеонаблюдение на складских комплексах и в бизнес-центрах».
Лиджи Дорджиев, менеджер по продуктам UC&C, Huawei.
Тема: «Решения компании Huawei для рынка видеонаблюдения».
Мурад Эфендиев, генеральный директор, «Нетрис».
Тема: «Технологии расширения стандартного видеонаблюдения».
Александр Севостьянов, начальник отдела ИБ СЭБ, «Трубная металлургическая компания».
Тема: «Актуальные проблемы применения систем видеонаблюдения и видеоаналитики на производственных предприятиях в процессе обеспечения комплексной безопасности».
Валерий Топоровский, начальник отдела мониторинга и оперативного контроля дежурнoй службы, РАНХиГС.
Тема: «Удобно ли хранить видеоданные в облаках?»
Денис Кобяков, директор по развитию, ГК «Вета».
Тема: «Акустический мониторинг как дополнение системы видеонаблюдения».
Представитель компании «Арсиэнтек».
Представитель компании НПП «Родник».
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков и интеграторов систем, ИТ-директоров, представителей госструктур и бизнеса – пользователей систем видеонаблюдения.