Конференция CNews: «Видеонаблюдение 2016: чего ждать рынку»

Рынок систем видеонаблюдения охватывает много областей как с точки зрения типов техники, так и с точки зрения предоставляемых услуг. В числе его основных сегментов аналоговые и IP-видеокамеры, устройства коммутации, системы хранения данных и устройства видеорегистрации.

Вопросы к обсуждению:

Как развивался рынок систем видеонаблюдения в России в 2015 г.?

Кто основные заказчики таких систем?

Какова роль видеонаблюдения в проектах «Безопасный город»?

Как развивается сегмент систем хранения видеоконтента?

Насколько популярно использование видеоаналитики?

Какие возможности предоставляет автоматизированный анализ видеоданных?

Удобно ли хранить видеоданные в облаках?

Российские или западные решения – что выбрать?

Какие новые технологии появятся на рынке в ближайшие годы?

Чего ждать от российского рынка видеонаблюдения в 2016 г.?

Подтвердили свое участие:

Дмитрий Головин, начальник городской системы видеонаблюдения, департамента информационных технологий города Москвы.

Тема уточняется.

Александр Варев, заместитель директора МРФ «Центр» компании «Ростелеком».

Тема уточняется.

Антон Грунтов, директор департамента безопасности, «Быстроденьги».

Тема: «Практика использования видеонаблюдения в системе безопасности объектов розницы».

Кирилл Казарцев, CIO, «Шерлэнд».

Тема: «Видеонаблюдение на складских комплексах и в бизнес-центрах».

Лиджи Дорджиев, менеджер по продуктам UC&C, Huawei.

Тема: «Решения компании Huawei для рынка видеонаблюдения».

Мурад Эфендиев, генеральный директор, «Нетрис».

Тема: «Технологии расширения стандартного видеонаблюдения».

Александр Севостьянов, начальник отдела ИБ СЭБ, «Трубная металлургическая компания».

Тема: «Актуальные проблемы применения систем видеонаблюдения и видеоаналитики на производственных предприятиях в процессе обеспечения комплексной безопасности».

Валерий Топоровский, начальник отдела мониторинга и оперативного контроля дежурнoй службы, РАНХиГС.

Тема: «Удобно ли хранить видеоданные в облаках?»

Денис Кобяков, директор по развитию, ГК «Вета».

Тема: «Акустический мониторинг как дополнение системы видеонаблюдения».

Представитель компании «Арсиэнтек».

Представитель компании НПП «Родник».



CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков и интеграторов систем, ИТ-директоров, представителей госструктур и бизнеса – пользователей систем видеонаблюдения.