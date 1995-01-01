«BI в России: от простого к сложному». Регистрация на конференцию CNews

В то время как мировые расходы на ИТ снижаются, рынок BI демонстрирует умеренный рост. В России, несмотря на экономические сложности, сегмент бизнес-аналитики также является одним из немногих развивающихся достаточно активно и растущих по крайней мере в рублях.

Отраслевой разрез пользователей BI-приложений из года в год претерпевает незначительные изменения. Банковский сектор, розничная торговля, телеком – высоко конкурентные рынки, владеющие огромными массивами данных для анализа и больше других заинтересованные в повышении клиентоориентированности и операционной эффективности.

В других отраслях применение BI-систем часто проходит в пилотном режиме с минимальным функционалом, который позволяет лишь ускорить формирование отчетности. Эксперты отмечают также рост интереса к BI со стороны госсектора и компаний с госучастием.

Как развивается мировой рынок BI?

Каковы основные итоги российского рынка BI в 2015 г.?

Как меняется спрос на аналитику со стороны российских заказчиков?

Готовы ли российские разработчики конкурировать с мировыми вендорами?

Какое влияние BI оказывает на повышение эффективности бизнеса?

Что сдерживает широкое распространение BI в России?

В чем основные отличия BI от больших данных?

Способен ли мобильный BI стать драйвером развития рынка?

Насколько популярна облачная аналитика?

Каким будет российский рынок BI в 2016 г.?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции.

Подтвердили выступления с докладами:

, руководитель управления хранилищ данных и отчетности, банк «Тинькофф»;, руководитель направления внедрения и развития аналитических систем, «Ренессанс Кредит»;, генеральный директор, «Полиматика Рус»;, независимый эксперт;, управляющий партнер Petromodeling;, менеджер по системам аналитики, ИД «Бурда»;, директор по BI решениям, Luxms;, ИТ-директор «Кьези Фармасьютикалс»;, менеджер по техническим решениям, Huawei;, руководитель проектов по внедрению корпоративных аналитических систем, CEO Consulting;, архитектор решений, ITERBI;, генеральный директор, консультационная группа АТК.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков и интеграторов, ИТ-директоров и пользователей BI-инструментов из различных секторов бизнеса.

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции.

Дополнительная информация и регистрация доступны по ссылке.