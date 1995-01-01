CNews приглашает на экскурсию в ЦОД

Linx + Lenovo

CNews открывает регистрацию на интерактивную встречу, посвященную актуальным решениям для развития и оптимизации ИТ-инфраструктуры. Ее ведущими станут представители группы Linx и глобальной компании Lenovo. Мероприятие, которое пройдет 16 июня в Москве, получило название «Linx + Lenovo = надежные ИТ-решения для вашего бизнеса»

В рамках данной встречи для вас будет организована экскурсия в ЦОД Linxdatacenter — один из первых коммерческих ЦОДов России. Вы сможете увидеть современную инженерную инфраструктуру ЦОДа, осмотреть новые машинные залы (модули) для размещения ИТ-оборудования, а также получить эксклюзивное предложение на такое размещение.

Эксперты Lenovo и Linx будут рады ответить на все ваши вопросы и подобрать наиболее оптимальное решение для задач вашего бизнеса, а также ознакомить вас с продуктовыми портфелями двух компаний и рассказать о совместном предложении, которое будет интересно большинству компаний, заинтересованных в развитии своей ИТ-инфраструктуры и оптимизации затрат на ее содержание.

Все гости мероприятия получат ценные подарки и возможность выиграть главный приз — smart-часы Moto 360.

Встречу проведут:

· Антонов Антон, директор по развитию бизнеса Linxdatacenter

· БолдинАнтон, Lenovo Product Manager, DCG

· Мустафин Айрат, менеджер коммерческих проектов Linxdatacenter

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Участие в мероприятии бесплатное (в случае получения подтверждения от организаторов).