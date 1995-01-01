«Оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру 2016». Регистрация на конференцию CNews

Приглашение на конференцию

Сложная экономическая ситуация должна стать толчком для повышения эффективности бизнеса. Одно из направлений — оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру. Этого можно добиться не только за счет снижения расходов на ее поддержание, но и путем инвестиций в усовершенствование и модернизацию. Компании, обладающие разветвленной сетью филиалов и представительств, стремятся оптимизировать свои ИТ-инфраструктуры за счет ухода в облака. Это помогает не только построить единое информационное пространство, но и справиться с периодическими пиковыми нагрузками. Еще одно направление — передача функций по обслуживанию и поддержанию работоспособности ИТ-ресурсов, а также части функций, например, таких как печать и хранение документов, на аутсорсинг.

Ключевыми критериями реализации инвестиционных проектов становятся сроки их выполнения и скорость получения отдачи от инвестиций. При этом есть целый ряд лежащих на поверхности «бесплатных» простых решений, дающих почти моментальный эффект. В числе «медленных», но необходимых решений — виртуализация серверов и рабочих станций, переход к программно-определяемым средам, внедрение решений на базе свободного программного обеспечения (СПО).

· Какие методы оптимизации расходов доказали свою эффективность?

· На какие показатели нужно ориентироваться при сокращении расходов на ИТ-инфраструктуру?

· Как обосновать необходимость инвестиций в период кризиса?

· Какие услуги можно получать из публичного облака?

· Какие простые решения могут помочь снизить ИТ-затраты?

· Какие функции выгоднее всего передавать на аутсорсинг?

· Какого результата можно добиться с помощью SDS?

· Когда выгоднее отказаться от лицензий в пользу миграции на СПО?

· Как не ошибиться при выборе провайдера услуг?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции.

С докладами выступят:

Рубен Энфиаджян, начальник департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы Пенсионного фонда

Александра Кирьянова, заместитель главного редактора CNews (Холдинг РБК)

Михаил Журютин, руководитель службы информационных технологий «Инком-недвижимость»

Сергей Пращикин, директор по ИТ RD Construction

Евгений Пухов, технический консультант CommVault

Андрей Шуравин, заместитель директора по консалтингу, «Телеком-защита»

Юрий Сафронов, директор по информационным технологиям, «Группа компаний "Медси"»

Владимир Рубанов, управляющий директор, «Росплатформа»

Роман Кадыков, начальник отдела управления базовыми сервисами, «Прогресс»

Павел Литвинов, директор по информационным технологиям, «Инвитро»

Лилия Лемзакова, руководитель направления ИТ-консалтинга Iterbi

Илья Вахрушев, генеральный директор «Телетауэр»

Антон Аглицкий, менеджер по продажам корпоративных решений WD

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков и интеграторов, ИТ-директоров и пользователей BI-инструментов из различных секторов бизнеса.

Дополнительная информация и регистрация доступны по ссылке.

По вопросам выступления с докладом или в качестве спонсора, а также аккредитации прессы, обращайтесь к Круглову Максиму по телефону: +7 495 363-11-11 доб. 1249 е-mail: mkruglov@rbc.ru