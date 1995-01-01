Конференция CNews: Как уменьшить затраты на инфраструктуру?

Сложная экономическая ситуация должна стать толчком для повышения эффективности бизнеса. Одно из направлений — оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру. Этого можно добиться не только за счет снижения расходов на ее поддержание, но и путем инвестиций в усовершенствование и модернизацию. Компании, обладающие разветвленной сетью филиалов и представительств, стремятся оптимизировать свои ИТ-инфраструктуры за счет ухода в облака.

Это помогает не только построить единое информационное пространство, но и справиться с периодическими пиковыми нагрузками. Еще одно направление — передача функций по обслуживанию и поддержанию работоспособности ИТ-ресурсов, а также части функций, например, таких как печать и хранение документов, на аутсорсинг.

Ключевыми критериями реализации инвестиционных проектов становятся сроки их выполнения и скорость получения отдачи от инвестиций. При этом есть целый ряд лежащих на поверхности «бесплатных» простых решений, дающих почти моментальный эффект. В числе «медленных», но необходимых решений — виртуализация серверов и рабочих станций, переход к программно-определяемым средам, внедрение решений на базе свободного программного обеспечения (СПО).

Какие методы оптимизации расходов доказали свою эффективность?

На какие показатели нужно ориентироваться при сокращении расходов на ИТ-инфраструктуру?

Как обосновать необходимость инвестиций в период кризиса?

Какие услуги можно получать из публичного облака?

Какие простые решения могут помочь снизить ИТ-затраты?

Какие функции выгоднее всего передавать на аутсорсинг?

Какого результата можно добиться с помощью SDS?

Когда выгоднее отказаться от лицензий в пользу миграции на СПО?

Как не ошибиться при выборе провайдера услуг?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции.

С докладами выступят:

Рубен Энфиаджян, начальник департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы Пенсионного фонда;

Михаил Журютин, руководитель службы информационных технологий «Инком-недвижимость»;

Виталий Пашенцев, директор департамента информационных технологий «Сентинел»;

Сергей Пращикин, директор по ИТ RD Construction;

Евгений Пухов, технический консультант CommVault;

Андрей Шуравин, заместитель директора по консалтингу, «Телеком-защита»;

Валерий Марушев, независимый эксперт;

Владимир Рубанов, управляющий директор, «Росплатформа»;

Роман Кадыков, начальник отдела управления базовыми сервисами, «Прогресс»;

Павел Литвинов, директор по информационным технологиям, «Инвитро»;

Лилия Лемзакова, руководитель направления ИТ-консалтинга, Iterbi;

Юрий Сафронов, директор по информационным технологиям, «Группа компаний "Медси"»;

Илья Вахрушев, генеральный директор, «Телетауэр»;

Антон Аглицкий, менеджер по продажам корпоративных решений WD;

Павел Черников, руководитель направления по работе с корпоративными заказчиками ENTEL.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков и интеграторов, ИТ-директоров и пользователей BI-инструментов из различных секторов бизнеса.

Дополнительная информация и регистрация доступны по ссылке.

По вопросам выступления с докладом или в качестве спонсора, а также аккредитации прессы, обращайтесь к Круглову Максиму по телефону: +7 495 363-11-11 доб. 1249 е-mail: mkruglov@rbc.ru.