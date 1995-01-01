Сложная экономическая ситуация должна стать толчком для повышения эффективности бизнеса. Одно из направлений — оптимизация затрат на ИТ-инфраструктуру. Этого можно добиться не только за счет снижения расходов на ее поддержание, но и путем инвестиций в усовершенствование и модернизацию. Компании, обладающие разветвленной сетью филиалов и представительств, стремятся оптимизировать свои ИТ-инфраструктуры за счет ухода в облака.
Это помогает не только построить единое информационное пространство, но и справиться с периодическими пиковыми нагрузками. Еще одно направление — передача функций по обслуживанию и поддержанию работоспособности ИТ-ресурсов, а также части функций, например, таких как печать и хранение документов, на аутсорсинг.
Ключевыми критериями реализации инвестиционных проектов становятся сроки их выполнения и скорость получения отдачи от инвестиций. При этом есть целый ряд лежащих на поверхности «бесплатных» простых решений, дающих почти моментальный эффект. В числе «медленных», но необходимых решений — виртуализация серверов и рабочих станций, переход к программно-определяемым средам, внедрение решений на базе свободного программного обеспечения (СПО).
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции.
С докладами выступят:
Рубен Энфиаджян, начальник департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы Пенсионного фонда;
Михаил Журютин, руководитель службы информационных технологий «Инком-недвижимость»;
Виталий Пашенцев, директор департамента информационных технологий «Сентинел»;
Сергей Пращикин, директор по ИТ RD Construction;
Евгений Пухов, технический консультант CommVault;
Андрей Шуравин, заместитель директора по консалтингу, «Телеком-защита»;
Валерий Марушев, независимый эксперт;
Владимир Рубанов, управляющий директор, «Росплатформа»;
Роман Кадыков, начальник отдела управления базовыми сервисами, «Прогресс»;
Павел Литвинов, директор по информационным технологиям, «Инвитро»;
Лилия Лемзакова, руководитель направления ИТ-консалтинга, Iterbi;
Юрий Сафронов, директор по информационным технологиям, «Группа компаний "Медси"»;
Илья Вахрушев, генеральный директор, «Телетауэр»;
Антон Аглицкий, менеджер по продажам корпоративных решений WD;
Павел Черников, руководитель направления по работе с корпоративными заказчиками ENTEL.
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков и интеграторов, ИТ-директоров и пользователей BI-инструментов из различных секторов бизнеса.
Дополнительная информация и регистрация доступны по ссылке.
По вопросам выступления с докладом или в качестве спонсора, а также аккредитации прессы, обращайтесь к Круглову Максиму по телефону: +7 495 363-11-11 доб. 1249 е-mail: mkruglov@rbc.ru.