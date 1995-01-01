Как грамотно выбрать СЭД: «из коробки» или с внедрением «под себя»? Последние дни регистрации на семинар CNews

CNews приглашает принять участие в онлайн-семинаре «Золотая середина при выборе СЭД: Коробка или внедрение под себя», который состоится 30 июня 2016 г. в 12:00.

Чаще всего в процессе выбора СЭД (системы электронного документооборота) компании сталкиваются с выбором из двух вариантов: внедрением СЭД под требования компании или внедрением коробочного решения.

Таким образом, компании выбирают между полностью настроенным под себя решением (отчетами для руководства и удобными регистрационными формами для сотрудников), которое внедряется от полугода за серьезный бюджет, и получают, кроме автоматизации, оптимизацию процессов и регламентов. Или за небольшие деньги и сроки получают ограниченное по возможностям решение, которое пытаются настроить под имеющиеся процессы своими силами и привыкают работать в нем минимум через полгода.

30 июня в 12:00 мы ответим на главный вопрос, волнующий компании, которые ищут возможности повышения скорости обработки документов и сокращения объема движения бумажных документов.

Как оптимизировать работу с документами в условиях ограниченного бюджета и сроков, без риска усложнить себе работу, используя неудобное решение?

Мы расскажем о плюсах и минусах трех вариантов внедрения системы электронного документооборота: «Под себя», «Коробки» и «Базового внедрения».

Какие результаты можно ожидать от 3 вариантов перехода на электронный документооборот?

Какие сроки внедрения СЭД?

Что обеспечит быстрый ввод системы в эксплуатацию?

Какие бюджеты на проекты внедрения?

Где возможна экономия, а на чем экономить нельзя?

Какие преимущества дают различные варианты внедрения СЭД?

С какими рисками можно столкнуться?

Возможны ли интеграционные ограничения?

Какие перспективы развития СЭД определяет тот или иной вариант внедрения?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены на вебинаре «Золотая середина при выборе СЭД: Коробка или внедрение под себя», который пройдет 30 июня 2016 г. в 12:00 по московскому времени.

Не упустите возможность определиться, какой формат внедрения СЭД подойдет вашей компании, зарегистрируйтесь на вебинар сейчас.

Регистрация на семинар доступна по ссылке.