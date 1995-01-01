По оценке Gartner, расходы властей всех уровней (от федеральных до городских) во всем мире на информационные технологии в 2015 г. составили около $431 млрд. По сравнению с 2014 г. объем сократился на 1,8% ($439 млрд в 2014 г).
В среднесрочной перспективе динамика будет положительной — ожидается, что к концу 2019 г. затраты возрастут до $475,5 млрд. Объем российского рынка ИКТ, по данным IDC, в 2015 г. снизился почти на 40% и, скорее всего, в 2016 г. сократится еще на 13%. Не избежал падения и рынок ИКТ в госсекторе. Однако государство намерено реализовать все значимые инициативы в сфере ИКТ в срок.
В настоящее время в России создано 355 федеральных и более 2000 региональных государственных
В ближайших планах интеграция уже существующих государственных информационных ресурсов и предоставление на их основе сервисов гражданам и бизнесу, а также широкое использование облачных, мобильных, аналитических инструментов от отечественных разработчиков.
Подтвердили выступления с докладами:
Николай Елистратов, заместитель председателя правления Пенсионного фонда России;
Сергей Гуральников, заместитель руководителя Федерального казначейства;
Иван Громов, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга.
Приглашаются для выступления с докладами:
Алексей Скляр, директор Департамента автоматизации информационного обеспечения Счетной палаты Российской Федерации;
Юрий Бутенко, начальник Отдела информационных технологий, Федеральная служба по аккредитации;
Роман Калина, заместитель руководителя учреждения ФГБУ ИАЦ Судебного департамента;
Александр Горбачев, заместитель директора, ФБУ ИТЦ ФАС России;
Алексей Козырев, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;
Михаил Евраев, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ;
Владимир Авербах, директор Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России;
Елена Бойко, директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава РФ;
Олег Фомичев, заместитель министра экономического развития;
Михаил Абызов, министр по вопросам Открытого правительства;
Артем Ермолаев, руководитель ДИТ города Москвы;
Сергей Власов, начальник Управления информационных технологий и связи МЧС России;
Андрей Петрушин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;
Татьяна Матвеева, начальник Управления информационных технологий ФНС России;
Наталья Звягина, начальник Управления информационных технологий Федеральной службы судебных приставов;
Татьяна Нестеренко, заместитель министра финансов РФ;
Юрий Нечепоренко, заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования;
Юрий Холодняков, начальник Управления информационных технологий Росимущества;
Андрей Никуличев, председатель Комитета информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области;
Андрей Прокошев, руководитель Агентства информатизации и связи Удмуртской Республики;
Валентина Андреева, министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии;
Станислав Казарин, заместитель председателя правительства Самарской области;
Лопаткин Герман, министр информационных технологий и связи Ростовской области;
Андрей Стрельцов, начальник Управления информационных технологий, связи и документооборота администрации Тамбовской области;
Андрей Клементьев, председатель Комитета информатизации, связи и телекоммуникаций Владимирской области;
Анатолий Дюбанов, руководитель Департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области.
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей госструктур.
Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей госструктур участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.