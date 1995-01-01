Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи»

По оценке Gartner, расходы властей всех уровней (от федеральных до городских) во всем мире на информационные технологии в 2015 г. составили около $431 млрд. По сравнению с 2014 г. объем сократился на 1,8% ($439 млрд в 2014 г).

В среднесрочной перспективе динамика будет положительной — ожидается, что к концу 2019 г. затраты возрастут до $475,5 млрд. Объем российского рынка ИКТ, по данным IDC, в 2015 г. снизился почти на 40% и, скорее всего, в 2016 г. сократится еще на 13%. Не избежал падения и рынок ИКТ в госсекторе. Однако государство намерено реализовать все значимые инициативы в сфере ИКТ в срок.

В настоящее время в России создано 355 федеральных и более 2000 региональных государственных

В ближайших планах интеграция уже существующих государственных информационных ресурсов и предоставление на их основе сервисов гражданам и бизнесу, а также широкое использование облачных, мобильных, аналитических инструментов от отечественных разработчиков.

Как развивался рынок ИТ в госсекторе в 2016 г.? Как изменились ИТ-бюджеты федеральных и региональных ведомств? Какие новые потребности и подходы к внедрению ИКТ появились у госорганизаций? Какие ИТ-проекты были отложены, а какие продолжали реализовываться на федеральном уровне? Какие задачи в сфере ИКТ решались в российских регионах? Каковы первые итоги программы импортозамещения? Заработала ли модель государственно-частного партнерства? Какую поддержку государство оказывает рынку ИТ в сложной экономической ситуации? Как будет развиваться рынок ИТ в госсекторе в 2017 г.? Станет ли кризис стимулом для развития отечественной ИКТ-отрасли?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в госсекторе: новые рубежи».

Подтвердили выступления с докладами:

Николай Елистратов, заместитель председателя правления Пенсионного фонда России;

Сергей Гуральников, заместитель руководителя Федерального казначейства;

Иван Громов, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

Приглашаются для выступления с докладами:

Алексей Скляр, директор Департамента автоматизации информационного обеспечения Счетной палаты Российской Федерации;

Юрий Бутенко, начальник Отдела информационных технологий, Федеральная служба по аккредитации;

Роман Калина, заместитель руководителя учреждения ФГБУ ИАЦ Судебного департамента;

Александр Горбачев, заместитель директора, ФБУ ИТЦ ФАС России;

Алексей Козырев, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Михаил Евраев, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ;

Владимир Авербах, директор Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России;

Елена Бойко, директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава РФ;

Олег Фомичев, заместитель министра экономического развития;

Михаил Абызов, министр по вопросам Открытого правительства;

Артем Ермолаев, руководитель ДИТ города Москвы;

Сергей Власов, начальник Управления информационных технологий и связи МЧС России;

Андрей Петрушин, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;

Татьяна Матвеева, начальник Управления информационных технологий ФНС России;

Наталья Звягина, начальник Управления информационных технологий Федеральной службы судебных приставов;

Татьяна Нестеренко, заместитель министра финансов РФ;

Юрий Нечепоренко, заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования;

Юрий Холодняков, начальник Управления информационных технологий Росимущества;

Андрей Никуличев, председатель Комитета информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области;

Андрей Прокошев, руководитель Агентства информатизации и связи Удмуртской Республики;

Валентина Андреева, министр информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии;

Станислав Казарин, заместитель председателя правительства Самарской области;

Лопаткин Герман, министр информационных технологий и связи Ростовской области;

Андрей Стрельцов, начальник Управления информационных технологий, связи и документооборота администрации Тамбовской области;

Андрей Клементьев, председатель Комитета информатизации, связи и телекоммуникаций Владимирской области;

Анатолий Дюбанов, руководитель Департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей госструктур.

Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей госструктур участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.