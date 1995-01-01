На фоне падения курса рубля, введения санкций и анти-санкций ИТ-решения от многих известных вендоров становятся менее доступны. Кроме того, общая ситуация в стране требует от организаций введения режима строгой экономии, в том числе и в части затрат на ИТ. В таких условиях все большую популярность начинают приобретать облачные решения. Во-первых, они позволяют перевести CAPEX в OPEX. Во-вторых, стоимость облачных сервисов от российских провайдеров номинирована в рублях и пока она мало изменилась. В-третьих, использование облачных решений позволяет заказчику переложить на плечи провайдера задачу выполнения требований закона о персональных данных.
Облачные провайдеры, в свою очередь, все больше ощущают на себе рост требований заказчиков к качеству услуг и срокам реализации проектов на фоне снижения объемов их бюджетов, а также усиление конкуренции и ужесточение законодательства, в частности, в сфере трансграничной миграции данных. При этом специфической особенностью российского облачного рынка по-прежнему остается недоверие к публичным облачным ресурсам и стремление создавать собственные. Среди наиболее востребованных сервисов – аренда инфраструктурных мощностей с целью размещения там собственных информационных сервисов.
Приглашаем вас принять участие в мероприятии.
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции.
Среди докладчиков и участников:
Михаил Алексин, CIO Touch Bank;
Михаил Журютин, руководитель службы информационных технологий «Инком-Недвижимость»;
Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»;
Сергей Потапов, начальник Управления ИТ, группа компаний «Русагро»;
Сергей Адмиральский, руководитель службы эксплуатации, «Адамас»;
Роман Кадыков, начальник отдела управления базовыми сервисами, ОАО «Прогресс»;
Виталий Пашенцев, директор департамента информационных технологий, «Сентинел»;
Евгений Михалев, корпоративный ИТ-директор, «Май»;
Николай Носов, независимый эксперт, RCCPA (Russian Cloud Computing Professional Association);
Игорь Кастильо, менеджер по развитию бизнес проектов, Paulig Group;
Представитель компании «Инвитро».
Приглашены к выступлению:
Николай Рубцов, руководитель ИТ-департамента «Финам»;
Дмитрий Лыжин, начальник управления инфраструктуры ИТ, PonyExpress;
Николай Гегамов, Global CIO, Carlo Pazolini Ggroup;
Ксения Пономарева, директор по ИТ, «Дом.ru»;
Александр Мехришвили, директор по стратегическому развитию и ИТ, «Росинтер Ресторантс»;
Михаил Платонов, старший ИТ-директор, «Пепсико Россия, Украина, СНГ»;
Сергей Пращикин, директор по ИТ RD Construction;
Дмитрий Семенов, руководитель службы сопровождения и внедрения ИТ, «Холдинг Технодинамика»;
Валерий Семчуков, управляющий ИТ активами, «СПСР-Экспресс»;
Андрей Амелькин, директор по ИТ, DMI Дятьково;
Александр Поярков, директор по информационным технологиям, компания «Вертикаль»;
Антон Зарубин, проректор по информатизации, СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича;
Роберт Сардарян, директор по ИТ, «Кораблик-Р»;
Павел Кудрявцев, начальник отдела.