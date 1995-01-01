Конференция CNews. «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису»

На фоне падения курса рубля, введения санкций и анти-санкций ИТ-решения от многих известных вендоров становятся менее доступны. Кроме того, общая ситуация в стране требует от организаций введения режима строгой экономии, в том числе и в части затрат на ИТ. В таких условиях все большую популярность начинают приобретать облачные решения. Во-первых, они позволяют перевести CAPEX в OPEX. Во-вторых, стоимость облачных сервисов от российских провайдеров номинирована в рублях и пока она мало изменилась. В-третьих, использование облачных решений позволяет заказчику переложить на плечи провайдера задачу выполнения требований закона о персональных данных.

Облачные провайдеры, в свою очередь, все больше ощущают на себе рост требований заказчиков к качеству услуг и срокам реализации проектов на фоне снижения объемов их бюджетов, а также усиление конкуренции и ужесточение законодательства, в частности, в сфере трансграничной миграции данных. При этом специфической особенностью российского облачного рынка по-прежнему остается недоверие к публичным облачным ресурсам и стремление создавать собственные. Среди наиболее востребованных сервисов – аренда инфраструктурных мощностей с целью размещения там собственных информационных сервисов.

Приглашаем вас принять участие в мероприятии.

Какие тенденции влияют на российский облачный рынок?

IaaS, PaaS или SaaS: что имеет лучшие перспективы?

Какой должна быть облачная стратегия компании?

Помогают ли облака реально экономить затраты?

Можно ли отдавать в облако критичные приложения, и если да, то как выбрать, кому?

Есть ли перспективы у виртуализации рабочих мест?

Можно ли построить ИТ-инфраструктуру целиком в облаке?

Как оценить эффективность облака?

Публичные, частные, гибридные: какой выбор российского бизнеса?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции.

Среди докладчиков и участников:

Михаил Алексин, CIO Touch Bank;

Михаил Журютин, руководитель службы информационных технологий «Инком-Недвижимость»;

Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»;

Сергей Потапов, начальник Управления ИТ, группа компаний «Русагро»;

Сергей Адмиральский, руководитель службы эксплуатации, «Адамас»;

Роман Кадыков, начальник отдела управления базовыми сервисами, ОАО «Прогресс»;

Виталий Пашенцев, директор департамента информационных технологий, «Сентинел»;

Евгений Михалев, корпоративный ИТ-директор, «Май»;

Николай Носов, независимый эксперт, RCCPA (Russian Cloud Computing Professional Association);

Игорь Кастильо, менеджер по развитию бизнес проектов, Paulig Group;

Представитель компании «Инвитро».

Приглашены к выступлению:

Николай Рубцов, руководитель ИТ-департамента «Финам»;

Дмитрий Лыжин, начальник управления инфраструктуры ИТ, PonyExpress;

Николай Гегамов, ​Global CIO, Carlo Pazolini Ggroup;

Ксения Пономарева, директор по ИТ, «Дом.ru»;

Александр Мехришвили, директор по стратегическому развитию и ИТ, «Росинтер Ресторантс»;

Михаил Платонов, старший ИТ-директор, «Пепсико Россия, Украина, СНГ»;

Сергей Пращикин, директор по ИТ RD Construction;

Дмитрий Семенов, руководитель службы сопровождения и внедрения ИТ, «Холдинг Технодинамика»;

Валерий Семчуков, управляющий ИТ активами, «СПСР-Экспресс»;

Андрей Амелькин, директор по ИТ, DMI Дятьково;

Александр Поярков, директор по информационным технологиям, компания «Вертикаль»;

Антон Зарубин, проректор по информатизации, СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича;

Роберт Сардарян, директор по ИТ, «Кораблик-Р»;

Павел Кудрявцев, начальник отдела.