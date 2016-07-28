ИТ-директора крупнейших розничных сетей России выступят на CNews FORUM

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2016 г. будет организована в девятый раз.

Как ожидается, в 2016 г. CNews FORUM станет еще более представительным, чем прошлогоднее мероприятие. В 2015 г. участниками форума стали 1500 человек, а с докладами выступили более 100 ИТ-руководителей предприятий, чиновников, отвечающих за информатизацию и руководителей ИТ-компаний.

В 2016 г. докладчиками CNews FORUM станут ИТ-руководители крупнейших российских заказчиков, как коммерческих компаний, так и государственных структур. Список участников ежедневно пополняется.

Из представителей госкомпаний свое выступление на CNews FORUM подтвердил директор по ИТ Российских железных дорог Евгений Чаркин.

По направлению ритейла ожидаются выступления руководителя отдела ИТ-поддержки розничной сети Adidas Александра Спиридонова, вице-президента по стратегическому развитию «Росинтер ресторантс» Александра Мехришвили, главы направления электронной коммерции ИТ-департамента «М.Видео» Романа Десятова, директора департамента ИТ Mascotte Евгения Шляпина, ИТ-директора «Юнилевер Русь» Павла Горбатюка.

Глава направления электронной коммерции ИТ-департамента «М.Видео» Роман Десятов

От имени руководства ИТ банковского сектора на CNews FORUM выступят вице-президент, заместитель директора департамента информационных и банковских технологий ВТБ24 Денис Гузовский, вице-президент, директор по информационным технологиям банка «Открытие» Кирилл Меньшов, руководитель центра разработки, банка «Открытие» Андрей Сабынин, руководитель департамента электронного бизнеса Ситибанка Елена Скурятина, руководитель отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка Наталия Масарская, вице-президент, управляющий директор по электронному бизнесу Промсвязьбанка Алгирдас Шакманас.

Директор департамента ИТ Mascotte Евгений Шляпин

В числе других разработчиков и потребителей ИТ-решений выступать на CNews FORUM будут генеральный директор и сооснователь директор по развитию бизнеса HERE Михаил Козлов, генеральный директор и сооснователь Apps4All Александр Васильев, креативный директор Nordic AB Леонид Бугаев.

Руководитель отдела ИТ-поддержки розничной сети Adidas Александр Спиридонов

В 2015 г. на CNews FORUM ведущие эксперты в области ИТ, крупнейшие участники ИТ-рынка России и представители бизнеса и госструктур обсудили курс развития информатизации в России в условиях технологических, экономических и законодательных перемен, смены условий рынка, его лидеров и ключевых технологий.

Руководитель департамента информационных технологий правительства Москвы Артем Ермолаев, выступая на CNews FORUM 2015,рассказал о стратегии информатизации города на ближайшие три года. Главный вектор — интеграция сервисов между собой и адресность их оказания.

Заместитель руководителя Федерального казначейства Сергей Гуральников поделился планами о предстоящем введении в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок и планах по ее развитию на два года вперед.

Председатель правления IBS Сергей Мацоцкий задался вопросом, что в новой реальности должны делать классические ИТ-компании, чтобы найти свое место на рынке, который активно захватывают сервисные интернет-структуры.

Кроме них в пленарной части CNews FORUM 2015 выступили заместитель председателя правления ПФР Николай Елистратов, глава департамента ИТ правительства Москвы (ДИТ) Артем Ермолаев, заместитель руководителя Федерального казначейства Сергей Гуральников, директор департамента ИТ и связи Минздрава Елена Бойко, министр госуправления, ИТ и связи Московской области Максут Шадаев, замгубернатора Челябинской области Руслан Гаттаров, председатель правления IBS Сергей Мацоцкий, вице-президент по работе с заказчиками федерального уровня «Ростелекома» Ольга Румянцева, исполнительный директор кластера ИТ «Сколково» Игорь Богачев, президент Microsoft в России Павел Бетсис, директор блока «Инновационные решения» AT Consulting Игорь Хомич, генеральный директор IBM в России и СНГ Андрей Филатов и др.

После этого работа форума продолжилась в ходе секций «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Розница», «Облачные технологии» и «Мобильный бизнес».

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