Touch Bank, «Черкизово», Ericsson, «Крок», «Русагро» и другие примут участие в конференции CNews «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису»

Облака – один из немногих сегментов ИТ-рынка, которому кризис пошел на пользу. «Облачный» подход к организации ИКТ-инфраструктуры позволяет экономить на капитальных инвестициях и поддержке, поскольку на аутсорсинг выводятся все непрофильные для бизнеса задачи.

Представители компании IDC уверяют, что к 2017 г. 35% всех приложений будут развертываться в облаке. Сейчас облака – это один из наиболее динамично развивающихся сегментов в сфере информационных технологий. По данным IDC, выручка от публичных облачных сервисов будет расти на 22,8% в год в течение ближайших нескольких лет, что в 6 раз выше темпов роста традиционных ИТ-продуктов.

Какие тенденции влияют на российский облачный рынок?

IaaS, PaaS или SaaS: что имеет лучшие перспективы?

Какой должна быть облачная стратегия компании?

Помогают ли облака реально экономить затраты?

Можно ли отдавать в облако критичные приложения, и если да, то как выбрать, кому?

Есть ли перспективы у виртуализации рабочих мест?

Можно ли построить ИТ-инфраструктуру целиком в облаке?

Как оценить эффективность облака?

Публичные, частные, гибридные: какой выбор российского бизнеса?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции.

Среди докладчиков и участников:

Михаил Алексин, CIO Touch Bank;

Михаил Журютин, руководитель службы информационных технологий «Инком-Недвижимость»;

Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»;

Сергей Потапов, начальник Управления ИТ, Группа Компаний «Русагро»;

Сергей Адмиральский, руководитель службы эксплуатации, «Адамас»;

Роман Кадыков, начальник отдела управления базовыми сервисами, ОАО «Прогресс»;

Виталий Пашенцев, директор департамента информационных технологий, «Сентинел»;

Евгений Михалев, корпоративный ИТ-директор, «Май»;

Николай Носов, независимый эксперт, RCCPA (Russian Cloud Computing Professional Association;

Игорь Кастильо, менеджер по развитию бизнес проектов, Paulig Group;

Сергей Разницын, исполнительный директор, «Инвитро-Информационные Технологии»;

Александр Сергеев, директор проекта «Восток», En+ Group;

Сергей Макаренков, руководитель департамента по разработке и внедрению решений в области Core & Cloud в Ericsson;

Вадим Коровко, руководитель отдела бизнес приложений, АББ.

Регистрация и дополнительная информация доступны на сайте.