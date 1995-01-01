Облака – один из немногих сегментов ИТ-рынка, которому кризис пошел на пользу. «Облачный» подход к организации ИКТ-инфраструктуры позволяет экономить на капитальных инвестициях и поддержке, поскольку на аутсорсинг выводятся все непрофильные для бизнеса задачи.
Представители компании IDC уверяют, что к 2017 г. 35% всех приложений будут развертываться в облаке. Сейчас облака – это один из наиболее динамично развивающихся сегментов в сфере информационных технологий. По данным IDC, выручка от публичных облачных сервисов будет расти на 22,8% в год в течение ближайших нескольких лет, что в 6 раз выше темпов роста традиционных ИТ-продуктов.
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции.
Среди докладчиков и участников:
Михаил Алексин, CIO Touch Bank;
Михаил Журютин, руководитель службы информационных технологий «Инком-Недвижимость»;
Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»;
Сергей Потапов, начальник Управления ИТ, Группа Компаний «Русагро»;
Сергей Адмиральский, руководитель службы эксплуатации, «Адамас»;
Роман Кадыков, начальник отдела управления базовыми сервисами, ОАО «Прогресс»;
Виталий Пашенцев, директор департамента информационных технологий, «Сентинел»;
Евгений Михалев, корпоративный ИТ-директор, «Май»;
Николай Носов, независимый эксперт, RCCPA (Russian Cloud Computing Professional Association;
Игорь Кастильо, менеджер по развитию бизнес проектов, Paulig Group;
Сергей Разницын, исполнительный директор, «Инвитро-Информационные Технологии»;
Александр Сергеев, директор проекта «Восток», En+ Group;
Сергей Макаренков, руководитель департамента по разработке и внедрению решений в области Core & Cloud в Ericsson;
Вадим Коровко, руководитель отдела бизнес приложений, АББ.
Регистрация и дополнительная информация доступны на сайте.