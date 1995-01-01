Конференция CNews. «BPM 2016: как добиться эффекта от использования»

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции «BPM 2016: как добиться эффекта от использования».

Вопросы для обсуждения:

Как развивается мировой рынок BPM?

Востребовано ли управление бизнес-процессами в России?

Как научиться не только описывать, но и управлять бизнес-процессами? - Какие BPM-инструменты существуют на рынке?

Какова эффективность их использования?

Как доказать необходимость внедрения BPM в организации?

Какие ошибки могут поставить под угрозу успех реализации BPM-проекта?

Насколько оправдана высокая стоимость специализированных BPM-решений?

Существуют ли примеры повышения эффективности бизнеса благодаря BPM?

Приглашены к выступлению:

Игорь Кастильо, менеджер по развитию бизнес проектов, Paulig Group;

Дмитрий Шевченко, директор по информационным технологиям, «Объединенная нефтехимическая компания»;

Владислав Беляев, ИТ-директор, Cherkizovo group;

Антон Левиков, директор по информационным технологиям, ГК «Новард»;

Александр Номоконов, заместитель начальника Управления автоматизации инвестиционного бизнеса, Банк ВТБ (ПАО);

Максим Рыжов, старший бизнес-аналитик, «Марс»;

Дов Ривкин, директор департамента автоматизации бизнес процессов, «Сбербанк-Технологии»;

Евгений Шабров, заместитель начальника управления автоматизации бизнес-процессов, «Связной»;

Виталий Елиферов, ведущий консультант по управлению, «Элкод»;

Игорь Дойников, начальник Управления инжиниринга и поддержки бизнес-процессов, «Ренессанс Страхование»;

Марина Стретенцева, начальник отдела оптимизации бизнес-процессов, «Газпром нефть»;

Светлана Дробышевская, начальника отдела моделирования и регламентации процессов Департамента оптимизации процессов и корпоративного развития, «Открытие»;

Герман Алексеев, ИТ-директор, «Спортмастер»;

Артур Гатин, заместитель начальника Департамента организационного развития, «РусГидро»;

Алексей Свищев, начальник центра управления проектами по ИТ, «Евраз»;

Олег Капитулов, директор департамента информационных технологий, «Транснефть»;

Олег Чевкота, начальник управления ИТ, РСК «МиГ»;

Сергей Косолапов, заместитель директора по ИТ, «Рольф»;

Максим Гриценко, директор по ИТ проектам, «Форд Соллерс»;

Дарья Гришина, директор по ИТ, British American Tobacco;

Михаил Камышев, Head of IT, KraftHEINZ;

Александр Смирнов, бизнес-партнер ИТ, направление маркетинг, «ПепсиКо Холдингс»;

Андрей Джанбаев, главный архитектор ИТ, X5 Retail Group;

Антон Декусар, архитектор, Сбербанк.

Подробная информация и регистрация доступны по ссылке.

Будем рады видеть вас на конференции.