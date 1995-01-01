Приглашаем Вас принять участие в работе конференции «BPM 2016: как добиться эффекта от использования».
Вопросы для обсуждения:
Приглашены к выступлению:
Игорь Кастильо, менеджер по развитию бизнес проектов, Paulig Group;
Дмитрий Шевченко, директор по информационным технологиям, «Объединенная нефтехимическая компания»;
Владислав Беляев, ИТ-директор, Cherkizovo group;
Антон Левиков, директор по информационным технологиям, ГК «Новард»;
Александр Номоконов, заместитель начальника Управления автоматизации инвестиционного бизнеса, Банк ВТБ (ПАО);
Максим Рыжов, старший бизнес-аналитик, «Марс»;
Дов Ривкин, директор департамента автоматизации бизнес процессов, «Сбербанк-Технологии»;
Евгений Шабров, заместитель начальника управления автоматизации бизнес-процессов, «Связной»;
Виталий Елиферов, ведущий консультант по управлению, «Элкод»;
Игорь Дойников, начальник Управления инжиниринга и поддержки бизнес-процессов, «Ренессанс Страхование»;
Марина Стретенцева, начальник отдела оптимизации бизнес-процессов, «Газпром нефть»;
Светлана Дробышевская, начальника отдела моделирования и регламентации процессов Департамента оптимизации процессов и корпоративного развития, «Открытие»;
Герман Алексеев, ИТ-директор, «Спортмастер»;
Артур Гатин, заместитель начальника Департамента организационного развития, «РусГидро»;
Алексей Свищев, начальник центра управления проектами по ИТ, «Евраз»;
Олег Капитулов, директор департамента информационных технологий, «Транснефть»;
Олег Чевкота, начальник управления ИТ, РСК «МиГ»;
Сергей Косолапов, заместитель директора по ИТ, «Рольф»;
Максим Гриценко, директор по ИТ проектам, «Форд Соллерс»;
Дарья Гришина, директор по ИТ, British American Tobacco;
Михаил Камышев, Head of IT, KraftHEINZ;
Александр Смирнов, бизнес-партнер ИТ, направление маркетинг, «ПепсиКо Холдингс»;
Андрей Джанбаев, главный архитектор ИТ, X5 Retail Group;
Антон Декусар, архитектор, Сбербанк.
Подробная информация и регистрация доступны по ссылке.
Будем рады видеть вас на конференции.