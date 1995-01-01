Агентство маркетинговых коммуникаций
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Конференция CNews. «BPM 2016: как добиться эффекта от использования»

Приглашаем Вас принять участие в работе конференции «BPM 2016: как добиться эффекта от использования».

Вопросы для обсуждения:

  • Как развивается мировой рынок BPM?
  • Востребовано ли управление бизнес-процессами в России?
  • Как научиться не только описывать, но и управлять бизнес-процессами? - Какие BPM-инструменты существуют на рынке?
  • Какова эффективность их использования?
  • Как доказать необходимость внедрения BPM в организации?
  • Какие ошибки могут поставить под угрозу успех реализации BPM-проекта?
  • Насколько оправдана высокая стоимость специализированных BPM-решений?
  • Существуют ли примеры повышения эффективности бизнеса благодаря BPM?

Приглашены к выступлению:
Игорь Кастильо, менеджер по развитию бизнес проектов, Paulig Group;
Дмитрий Шевченко, директор по информационным технологиям, «Объединенная нефтехимическая компания»;
Владислав Беляев, ИТ-директор, Cherkizovo group;
Антон Левиков, директор по информационным технологиям, ГК «Новард»;
Александр Номоконов, заместитель начальника Управления автоматизации инвестиционного бизнеса, Банк ВТБ (ПАО);
Максим Рыжов, старший бизнес-аналитик, «Марс»;
Дов Ривкин, директор департамента автоматизации бизнес процессов, «Сбербанк-Технологии»;
Евгений Шабров, заместитель начальника управления автоматизации бизнес-процессов, «Связной»;
Виталий Елиферов, ведущий консультант по управлению, «Элкод»;
Игорь Дойников, начальник Управления инжиниринга и поддержки бизнес-процессов, «Ренессанс Страхование»;
Марина Стретенцева, начальник отдела оптимизации бизнес-процессов, «Газпром нефть»;
Светлана Дробышевская, начальника отдела моделирования и регламентации процессов Департамента оптимизации процессов и корпоративного развития, «Открытие»;
Герман Алексеев, ИТ-директор, «Спортмастер»;
Артур Гатин, заместитель начальника Департамента организационного развития, «РусГидро»;
Алексей Свищев, начальник центра управления проектами по ИТ, «Евраз»;
Олег Капитулов, директор департамента информационных технологий, «Транснефть»;
Олег Чевкота, начальник управления ИТ, РСК «МиГ»;
Сергей Косолапов, заместитель директора по ИТ, «Рольф»;
Максим Гриценко, директор по ИТ проектам, «Форд Соллерс»;
Дарья Гришина, директор по ИТ, British American Tobacco;
Михаил Камышев, Head of IT, KraftHEINZ;
Александр Смирнов, бизнес-партнер ИТ, направление маркетинг, «ПепсиКо Холдингс»;
Андрей Джанбаев, главный архитектор ИТ, X5 Retail Group;
Антон Декусар, архитектор, Сбербанк.

Подробная информация и регистрация доступны по ссылке.

Будем рады видеть вас на конференции.