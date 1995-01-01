Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи»

По оценке Gartner, расходы властей всех уровней (от федеральных до городских) во всем мире на информационные технологии в 2015 г. составили около $431 млрд. По сравнению с 2014 г. объем сократился на 1,8% ($439 млрд в 2014 г). В среднесрочной перспективе динамика будет положительной — ожидается, что к концу 2019 г. затраты возрастут до $475,5 млрд.

Объем российского рынка ИКТ, по данным IDC, в 2015 г. снизился почти на 40% и, скорее всего, в 2016 г. сократится еще на 13%. Не избежал падения и рынок ИКТ в госсекторе. Однако государство намерено реализовать все значимые инициативы в сфере ИКТ в срок.

В настоящее время в России создано 355 федеральных и более 2000 региональных государственных информационных систем (ГИС), и работы в этом направлении продолжаются. В ближайших планах – интеграция уже существующих государственных информационных ресурсов и предоставление на их основе сервисов гражданам и бизнесу, а также широкое использование облачных, мобильных, аналитических инструментов от отечественных разработчиков.

Как развивался рынок ИТ в госсекторе в 2016 г.? Как изменились ИТ-бюджеты федеральных и региональных ведомств? Какие новые потребности и подходы к внедрению ИКТ появились у госорганизаций? Какие ИТ-проекты были отложены, а какие продолжали реализовываться на федеральном уровне? Какие задачи в сфере ИКТ решались в российских регионах? Каковы первые итоги программы импортозамещения? Заработала ли модель государственно-частного партнерства? Какую поддержку государство оказывает рынку ИТ в сложной экономической ситуации? Как будет развиваться рынок ИТ в госсекторе в 2017 г.? Станет ли кризис стимулом для развития отечественной ИКТ-отрасли?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в госсекторе: новые рубежи».

Подтвердили выступления с докладами:



Алексей Козырев, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации;

Николай Елистратов, заместитель председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации ;

Сергей Гуральников, заместитель руководителя Федерального казначейства;

Владимир Авербах, директор Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России;

Иван Громов, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга;

Юрий Бутенко, начальник отдела информационных технологий, Федеральная служба по аккредитации.

, директор Департамента автоматизации информационного обеспечения Счетной палаты Российской Федерации;, заместитель руководителя Учреждения, ФГБУ ИАЦ Судебного департамента;, заместитель директора, ФБУ ИТЦ ФАС России ;, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ;, директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава РФ;, заместитель министра экономического развития;, министр по вопросам Открытого правительства ;, руководитель ДИТ города Москвы;, начальник Управления информационных технологий и связи МЧС России;, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;, начальник Управления информационных технологий ФНС России;, начальник Управления информационных технологий Федеральной службы судебных приставов;, заместитель министра финансов РФ;, заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования;, начальник Управления информационных технологий Росимущества ;, председатель комитета информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области ;, руководитель Агентства информатизации и связи Удмуртской Республики;, заместитель председателя Правительства Самарской области, ;, министр информационных технологий и связи Ростовской области;, начальник Управления информационных технологий, связи и документооборота администрации Тамбовской области;, председатель комитета информатизации, связи и телекоммуникаций Владимирской области;, руководитель Департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей госструктур.

Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей госструктур участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.