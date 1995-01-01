Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: новые рубежи»
CNews приглашает конференцию «ИКТ в госсекторе: новые рубежи» 22 сентября 2016 года
По оценке Gartner, расходы властей всех уровней (от федеральных до городских) во всем мире на информационные технологии в 2015 г. составили около $431 млрд. По сравнению с 2014 г. объем сократился на 1,8% ($439 млрд в 2014 г). В среднесрочной перспективе динамика будет положительной — ожидается, что к концу 2019 г. затраты возрастут до $475,5 млрд. Объем российского рынка ИКТ, по данным IDC, в 2015 г. снизился почти на 40% и, скорее всего, в 2016 г. сократится еще на 13%. Не избежал падения и рынок ИКТ в госсекторе. Однако государство намерено реализовать все значимые инициативы в сфере ИКТ в срок.
В настоящее время в России создано 355 федеральных и более 2 тыс. региональных государственных информационных систем (ГИС), и работы в этом направлении продолжаются. В ближайших планах – интеграция уже существующих государственных информационных ресурсов и предоставление на их основе сервисов гражданам и бизнесу, а также широкое использование облачных, мобильных, аналитических инструментов от отечественных разработчиков.
- Как развивался рынок ИТ в госсекторе в 2016 г.?
- Как изменились ИТ-бюджеты федеральных и региональных ведомств?
- Какие новые потребности и подходы к внедрению ИКТ появились у госорганизаций?
- Какие ИТ-проекты были отложены, а какие продолжали реализовываться на федеральном уровне?
- Какие задачи в сфере ИКТ решались в российских регионах?
- Каковы первые итоги программы импортозамещения?
- Заработала ли модель государственно-частного партнерства?
- Какую поддержку государство оказывает рынку ИТ в сложной экономической ситуации?
- Как будет развиваться рынок ИТ в госсекторе в 2017 г.?
- Станет ли кризис стимулом для развития отечественной ИКТ-отрасли?
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в госсекторе: новые рубежи».
Подтвердили выступления с докладами:
Приглашаются для выступления с докладами:
Алексей Скляр
Алексей Козырев, заместитель министра связи и массовых коммуникаций;
Дмитрий Данилин, начальник Главного управления информационных технологий ФТС России;
Николай Елистратов, заместитель председателя правления Пенсионного фонда Российской Федерации;
Сергей Гуральников, заместитель руководителя Федерального казначейства;
Владимир Авербах, директор Департамента развития электронного правительства Минкомсвязи России;
Иван Громов, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга;
Юрий Бутенко, начальник отдела информационных технологий, Федеральная служба по аккредитации.
, директор департамента автоматизации информационного обеспечения Счетной палаты Российской Федерации;
Роман Калина
, заместитель руководителя Учреждения, ФГБУ ИАЦ Судебного департамента;
Александр Горбачев
, заместитель директора, ФБУ ИТЦ ФАС России;
Михаил Евраев
, заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ;
Елена Бойко
, директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава РФ;
Олег Фомичев
, заместитель министра экономического развития;
Михаил Абызов
, министр по вопросам Открытого правительства;
Артем Ермолаев
, руководитель ДИТ города Москвы;
Сергей Власов
, начальник Управления информационных технологий и связи МЧС России;
Андрей Петрушин
, заместитель руководителя Федеральной налоговой службы;
Татьяна Матвеева
, начальник Управления информационных технологий ФНС России;
Наталья Звягина
, начальник Управления информационных технологий Федеральной службы судебных приставов;
Татьяна Нестеренко
, заместитель министра финансов РФ;
Юрий Нечепоренко
, заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования;
Юрий Холодняков, начальник Управления информационных технологий Росимущества;
Андрей Никуличев
, председатель комитета информационных технологий и телекоммуникаций Вологодской области;
Андрей Прокошев
, руководитель Агентства информатизации и связи Удмуртской Республики;
Станислав Казарин
, заместитель председателя Правительства Самарской области;
Лопаткин Герман
, министр информационных технологий и связи Ростовской области;
Андрей Стрельцов
, начальник Управления информационных технологий, связи и документооборота администрации Тамбовской области;
Андрей Клементьев
, председатель комитета информатизации, связи и телекоммуникаций Владимирской области;
Анатолий Дюбанов
, руководитель Департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области.
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей госструктур.
Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей госструктур участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.