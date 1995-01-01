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Ericsson, «Крок», «Русагро», «Инвитро», АББ, Touch Bank и многие другие участвуют в конференции «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису»

Облака – один из немногих сегментов ИТ-рынка, которому кризис пошел на пользу. «Облачный» подход к организации ИКТ-инфраструктуры позволяет экономить на капитальных инвестициях и поддержке, поскольку на аутсорсинг выводятся все непрофильные для бизнеса задачи.

Представители компании IDC уверяют, что к 2017 г. 35% всех приложений будут развертываться в облаке. Сейчас облака – это один из наиболее динамично развивающихся сегментов в сфере информационных технологий. По данным IDC, выручка от публичных облачных сервисов будет расти на 22,8% в год в течение ближайших нескольких лет, что в 6 раз выше темпов роста традиционных ИТ-продуктов.

  • Какие тенденции влияют на российский облачный рынок?
  • IaaS, PaaS или SaaS: что имеет лучшие перспективы?
  • Какой должна быть облачная стратегия компании?
  • Помогают ли облака реально экономить затраты?
  • Можно ли отдавать в облако критичные приложения, и если да, то как выбрать, кому?
  • Есть ли перспективы у виртуализации рабочих мест?
  • Можно ли построить ИТ-инфраструктуру целиком в облаке?
  • Как оценить эффективность облака?
  • Публичные, частные, гибридные: какой выбор российского бизнеса?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Облачные сервисы: бурный рост благодаря кризису», которую CNews проведет 8 сентября 2016 г.

Среди докладчиков и участников: Михаил Алексин, CIO Touch Bank;
Михаил Журютин, руководитель службы информационных технологий «Инком-Недвижимость»;
Владислав Беляев, ИТ-директор, ГК «Черкизово»;
Сергей Потапов, начальник управления ИТ, Группа Компаний «Русагро»;
Сергей Адмиральский, руководитель службы эксплуатации, «Адамас»;
Роман Кадыков, начальник отдела управления базовыми сервисами, ОАО «Прогресс»;
Виталий Пашенцев, директор департамента информационных технологий, «Сентинел»;
Евгений Михалев, корпоративный ИТ-директор, «Май»;
Николай Носов, независимый эксперт, RCCPA (Russian Cloud Computing Professional Association;
Игорь Кастильо, менеджер по развитию бизнес проектов, Paulig Group;
Сергей Разницын, исполнительный директор, «Инвитро-Информационные технологии»;
Александр Сергеев, директор проекта «Восток», En+ Group;
Вадим Коровко, руководитель отдела бизнес приложений, АББ;
Сергей Макаренков, руководитель департамента по разработке и внедрению решений в области Core & Cloud в Ericsson;
Александр Парамонов, директор по маркетингу, «Тионикс»;
Сергей Зинкевич, эксперт по облачным решениям, «Крок»;
Юрий Бутенко, заместитель начальника управления - начальник отдела информационных технологий Федеральной службы по аккредитации.

Регистрация и дополнительная информация доступны по ссылке.