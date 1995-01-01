Конференция CNews «Большие данные: новые подходы»

CNews приглашает на конференцию «Большие данные: новые подходы», которая состоится 27 сентября 2016 г.

Вопросы к обсуждению:

Как развивается российский рынок больших данных?

Проникают ли технологии больших данных в госсектор?

Каков портрет целевого заказчика технологий больших данных?

Какие самые интересные кейсы созданы в России?

В каком направлении движется мировой рынок больших данных?

Когда мы увидим «интернет вещей»?

Насколько эффективны решения Open Source для аналитики больших данных?

Какие новые вендоры появились и что они принесли на рынок?

Как рынок больших данных отреагировал на кризис?

Может ли проект, связанный с большими данными, быть «антикризисным»: коротким и с быстрым эффектом?

Оправдались ли надежды бизнеса на эффект от предыдущих проектов?

Подтвердили свое участие в конференции:

Татьяна Матвеева, начальник управления информационных технологий, Федеральная налоговая служба;

Анастасия Григорьева, менеджер по аналитике программы лояльности отдел аналитики и развития, X5 Retail Group;

Вадим Мамонов, руководитель отдела риск-технологий, «ДельтаКредит»;

Алексей Кулешов, заместитель начальника отдела сопровождения продаж, анализа и контроля трафика, корпоративный центр «Ростелеком»;

Владимир Бедрак, главный аналитик по ИТ-инфраструктуре, Центр развития технологий блока «Международные операции», Сбербанк;

Екатерина Гайка, заместитель директора ИТ-кластера «Сколково»;

Иван Доронин, старший руководитель проектов, «Сбербанк Технологии»;

Пётр Предтеченский, менеджер по техническим решениям, Huawei;

Станислав Колосков, маркетинг-директор Valtera;

Роман Магденко, руководитель дирекции Аналитической поддержки продаж, ВСК.

Приглашены к выступлению:

Светлана Тарашнина, начальник отдела моделирования и прогнозирования, СПб ГУП СПб ИАЦ;

Сергей Герасимов, менеджер проекта Big Data, ХКФ Банк;

Евгений Исупов, руководитель монетизации данных, Тинькофф Банк;

Евгений Татурин, директор департамента внутреннего аудита, Московский кредитный банк;

Константин Страхов, начальник управления финансовой и аналитической отчетности финансового департамента, ВТБ24;

Павел Тулубьев, вице-президент, клиентский директор, Почта Банк;

Наталья Бондарева, руководитель развития и аналитики бизнес процессов, «МигКредит»;

Сергей Кондарев, директор по ИТ, «Детский мир»;

Алексей Мочальников, директор по ИТ-инфраструктуре и АСУ ТП, Блок вице-президента по ИТ, ЕВРАЗ;

Дженифер Трелевич, директор отдела риска и рыночных данных, техцентр Дойче банк;

Евгений Михайлов, начальник управления ИТ инфраструктуры, СУЭК;

Николай Павлов, руководитель службы контроля управления, «Леруа Мерлен»;

Александр Антонов, директор по информационным технологиям, «Т Плюс»;

Наталья Вишнякова, руководитель управления анализа клиентских отношений, советником председателя правления, СовКомБанк;

Алексей Захаров, заместитель генерального директора, СК «Ингосстрах-Жизнь»;

Ольга Степанова, кредитный директор Лето Банка;

Александр Шорников, заместитель директора Департамента розничных кредитных рисков, МКБ;

Андрей Никулин, директор департамента инфраструктурных решений, «Аэрофлот»;

Павел Овчинников, архитектор аналитических систем, «OZON Доставка»;

Александр Игнатов, главный руководитель проектов, Центр BI, Альфа-Банк;

Владимир Громов, руководитель направления внедрения и развития аналитических систем, КБ «Ренессанс Кредит»;

Михаил Ярыгин, руководитель управления бизнес-аналитики, X5 Retail Group, торговая сеть «Пятерочка»;

Владимир Мартыненко, руководитель проектов развития систем бизнес-аналитики, S7 Group;

Павел Благовещенский, руководитель направления аналитики, «Аэроклуб».

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ различных секторов бизнеса и госструктур.

Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и/ ведущие бизнес-издания.

По дополнительным вопросам просим обращатьс по телефону +7 (495) 363-11-11 доб. 1230, Крысина Ольга events@cnews.ru.