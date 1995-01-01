CNews приглашает на конференцию «Большие данные: новые подходы», которая состоится 27 сентября 2016 г.
Вопросы к обсуждению:
Подтвердили свое участие в конференции:
Татьяна Матвеева, начальник управления информационных технологий, Федеральная налоговая служба;
Анастасия Григорьева, менеджер по аналитике программы лояльности отдел аналитики и развития, X5 Retail Group;
Вадим Мамонов, руководитель отдела риск-технологий, «ДельтаКредит»;
Алексей Кулешов, заместитель начальника отдела сопровождения продаж, анализа и контроля трафика, корпоративный центр «Ростелеком»;
Владимир Бедрак, главный аналитик по ИТ-инфраструктуре, Центр развития технологий блока «Международные операции», Сбербанк;
Екатерина Гайка, заместитель директора ИТ-кластера «Сколково»;
Иван Доронин, старший руководитель проектов, «Сбербанк Технологии»;
Пётр Предтеченский, менеджер по техническим решениям, Huawei;
Станислав Колосков, маркетинг-директор Valtera;
Роман Магденко, руководитель дирекции Аналитической поддержки продаж, ВСК.
Приглашены к выступлению:
Светлана Тарашнина, начальник отдела моделирования и прогнозирования, СПб ГУП СПб ИАЦ;
Сергей Герасимов, менеджер проекта Big Data, ХКФ Банк;
Евгений Исупов, руководитель монетизации данных, Тинькофф Банк;
Евгений Татурин, директор департамента внутреннего аудита, Московский кредитный банк;
Константин Страхов, начальник управления финансовой и аналитической отчетности финансового департамента, ВТБ24;
Павел Тулубьев, вице-президент, клиентский директор, Почта Банк;
Наталья Бондарева, руководитель развития и аналитики бизнес процессов, «МигКредит»;
Сергей Кондарев, директор по ИТ, «Детский мир»;
Алексей Мочальников, директор по ИТ-инфраструктуре и АСУ ТП, Блок вице-президента по ИТ, ЕВРАЗ;
Дженифер Трелевич, директор отдела риска и рыночных данных, техцентр Дойче банк;
Евгений Михайлов, начальник управления ИТ инфраструктуры, СУЭК;
Николай Павлов, руководитель службы контроля управления, «Леруа Мерлен»;
Александр Антонов, директор по информационным технологиям, «Т Плюс»;
Наталья Вишнякова, руководитель управления анализа клиентских отношений, советником председателя правления, СовКомБанк;
Алексей Захаров, заместитель генерального директора, СК «Ингосстрах-Жизнь»;
Ольга Степанова, кредитный директор Лето Банка;
Александр Шорников, заместитель директора Департамента розничных кредитных рисков, МКБ;
Андрей Никулин, директор департамента инфраструктурных решений, «Аэрофлот»;
Павел Овчинников, архитектор аналитических систем, «OZON Доставка»;
Александр Игнатов, главный руководитель проектов, Центр BI, Альфа-Банк;
Владимир Громов, руководитель направления внедрения и развития аналитических систем, КБ «Ренессанс Кредит»;
Михаил Ярыгин, руководитель управления бизнес-аналитики, X5 Retail Group, торговая сеть «Пятерочка»;
Владимир Мартыненко, руководитель проектов развития систем бизнес-аналитики, S7 Group;
Павел Благовещенский, руководитель направления аналитики, «Аэроклуб».
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ различных секторов бизнеса и госструктур.
Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и/ ведущие бизнес-издания.
По дополнительным вопросам просим обращатьс по телефону +7 (495) 363-11-11 доб. 1230, Крысина Ольга events@cnews.ru.