Технологии управления производительностью - APM сегодня активно внедряются на российском рынке. Если еще пару лет назад эти проекты можно было пересчитать по пальцам и большинство компаний делала их на свой страх и риск, то сейчас без преувеличения можно сказать о том, что мониторинг производительности - становится стандартом управления ИТ на предприятии.
Начиная с 2014 г., CNews проводит мероприятие Perform DAY, в ходе которого вендоры и заказчики в сфере APM технологий рассказывают о внедренных решениях, обсуждают вопросы развития рынка, проблемы роста и технологические аспекты.
20 октября 2016 г. пройдет очередной Perform Day 2016.
Основным отличием данного мероприятия будет то, что помимо тех вопросов, которые обсуждаются на Perform Day на регулярной основе, в этом году часть конференции будет посвящена обсуждению локализации APM технологий в России.
Основные темы мероприятия:
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Perform Day Moscow 2016».
На данный момент подтвердили выступления с докладами:
Игорь Хомков, глава представительства Dynatrace в России, Белoруссии, Казахстане;
Luis Miguel Porém, Regional Business Head, Nordics, Peer & PMEA;
Roman Spitzbart, Sales Engineering Manager, Dynatrace;
Дмитрий Агеев, директор центра поддержки внутренних пользователей и контроля уровня сервисов, «Ростелеком»;
Дмитрий Поляков, начальник управления ИТ-операций и инфраструктуры, Touch Bank.
Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания.
Для потребителей ИТ-услуг участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.