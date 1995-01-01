Touch Bank, «Ростелеком» и Dynatrace выступят на конференции Perform Day Moscow 2016

Технологии управления производительностью - APM сегодня активно внедряются на российском рынке. Если еще пару лет назад эти проекты можно было пересчитать по пальцам и большинство компаний делала их на свой страх и риск, то сейчас без преувеличения можно сказать о том, что мониторинг производительности - становится стандартом управления ИТ на предприятии.

Начиная с 2014 г., CNews проводит мероприятие Perform DAY, в ходе которого вендоры и заказчики в сфере APM технологий рассказывают о внедренных решениях, обсуждают вопросы развития рынка, проблемы роста и технологические аспекты.

20 октября 2016 г. пройдет очередной Perform Day 2016.

Основным отличием данного мероприятия будет то, что помимо тех вопросов, которые обсуждаются на Perform Day на регулярной основе, в этом году часть конференции будет посвящена обсуждению локализации APM технологий в России.

Основные темы мероприятия:

В чем ценность информации о работе приложений (сервисов)?

Какие показатели важны для реализации сервис-ориентированного подхода к управлению ИТ-ресурсами?

Что такое мониторинг производительности приложений (APM)?

Применим ли опыт зарубежных компаний по внедрению технологий APM в нашей стране?

Как российские компании используют продукты APM? Каковы результаты проектов?

Каковы возможности современных решений класса APM? В чем преимущества семейства продуктов компании Dynatrace?

Какой функционал самый важный в APM-решении?

Какие нюансы в проектах внедрения технологий APM существуют?

Что произошло за год и как будет развиваться рынок APM-решений в России?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Perform Day Moscow 2016».

На данный момент подтвердили выступления с докладами:

Игорь Хомков, глава представительства Dynatrace в России, Белoруссии, Казахстане;

Luis Miguel Porém, Regional Business Head, Nordics, Peer & PMEA;

Roman Spitzbart, Sales Engineering Manager, Dynatrace;

Дмитрий Агеев, директор центра поддержки внутренних пользователей и контроля уровня сервисов, «Ростелеком»;

Дмитрий Поляков, начальник управления ИТ-операций и инфраструктуры, Touch Bank.

Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах РБК и CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес - издания.

Для потребителей ИТ-услуг участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences.

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.