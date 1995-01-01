Конференция CNews. «BPM 2016: как добиться эффекта от использования»

20 сентября 2016 г. CNews проводит конференцию «BPM 2016: как добиться эффекта от использования».

Приглашаем Вас принять участие в работе мероприятия.

Вопросы для обсуждения:

Как развивается мировой рынок BPM?

Востребовано ли управление бизнес-процессами в России?

Как научиться не только описывать, но и управлять бизнес-процессами?

Какие BPM-инструменты существуют на рынке?

Какова эффективность их использования?

Как доказать необходимость внедрения BPM в организации?

Какие ошибки могут поставить под угрозу успех реализации BPM-проекта?

Насколько оправдана высокая стоимость специализированных BPM-решений?

Существуют ли примеры повышения эффективности бизнеса благодаря BPM?

Докладчики:

, директор департамента по оптимизации бизнес-процессов, «Холдинг Синергия»;, вице-президент по операциям, Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами (ABPMP Russia).;, независимый консультант. Член АВРМР, переводчик и редактор СВОК 3.0;, исполнительный директор ELMA;, руководитель процессного офиса Капиталбанка;, менеджер по развитию бизнес проектов, Paulig Group;, РАНХиГС при Президенте России;, бизнес-партнёр в области ИТ, The Kraft Heinz Company;, технический директор, «Импелтех»;, руководитель процессного офиса, «Газпром Нефть»;, архитектор ИТ, «Тойота Мотор»;, генеральный директор, ГК «Темпесто»;, независимый эксперт. Член ABPMP;, менеджер по развитию международного бизнеса, Camunda Services GmbH.

Подробная информация о мероприятии доступны по ссылке.

Будем рады видеть вас на конференции.