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Конференция CNews. «BPM 2016: как добиться эффекта от использования»

20 сентября 2016 г. CNews проводит конференцию «BPM 2016: как добиться эффекта от использования».

Приглашаем Вас принять участие в работе мероприятия.

Вопросы для обсуждения:

  • Как развивается мировой рынок BPM?
  • Востребовано ли управление бизнес-процессами в России?
  • Как научиться не только описывать, но и управлять бизнес-процессами?
  • Какие BPM-инструменты существуют на рынке?
  • Какова эффективность их использования?
  • Как доказать необходимость внедрения BPM в организации?
  • Какие ошибки могут поставить под угрозу успех реализации BPM-проекта?
  • Насколько оправдана высокая стоимость специализированных BPM-решений?
  • Существуют ли примеры повышения эффективности бизнеса благодаря BPM?

Докладчики:

Андрей Коптелов, директор департамента по оптимизации бизнес-процессов, «Холдинг Синергия»;
Юлия Вагнер, вице-президент по операциям, Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами (ABPMP Russia).;
Виталий Елиферов, независимый консультант. Член АВРМР, переводчик и редактор СВОК 3.0;
Дмитрий Опарин, исполнительный директор ELMA;
Фуад Гусейнов, руководитель процессного офиса Капиталбанка;
Игорь Кастильо, менеджер по развитию бизнес проектов, Paulig Group;
Владимир Алешин, РАНХиГС при Президенте России;
Михаил Камышев, бизнес-партнёр в области ИТ, The Kraft Heinz Company;
Роман Яганин, технический директор, «Импелтех»;
Мария Баринова, руководитель процессного офиса, «Газпром Нефть»;
Александр Котиков, архитектор ИТ, «Тойота Мотор»;
Леонид Гаврилов, генеральный директор, ГК «Темпесто»;
Александр Погодаев, независимый эксперт. Член ABPMP;
Шухратджон Ашуров, менеджер по развитию международного бизнеса, Camunda Services GmbH.

Подробная информация о мероприятии доступны по ссылке.

Будем рады видеть вас на конференции.