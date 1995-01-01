Конференция CNews. «BPM 2016: как добиться эффекта от использования»
20 сентября 2016 г. CNews проводит конференцию «BPM 2016: как добиться эффекта от использования».
Приглашаем Вас принять участие в работе мероприятия.
Вопросы для обсуждения:
- Как развивается мировой рынок BPM?
- Востребовано ли управление бизнес-процессами в России?
- Как научиться не только описывать, но и управлять бизнес-процессами?
- Какие BPM-инструменты существуют на рынке?
- Какова эффективность их использования?
- Как доказать необходимость внедрения BPM в организации?
- Какие ошибки могут поставить под угрозу успех реализации BPM-проекта?
- Насколько оправдана высокая стоимость специализированных BPM-решений?
- Существуют ли примеры повышения эффективности бизнеса благодаря BPM?
Докладчики:
Андрей Коптелов
, директор департамента по оптимизации бизнес-процессов, «Холдинг Синергия»;
Юлия Вагнер
, вице-президент по операциям, Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами (ABPMP Russia).;
Виталий Елиферов
, независимый консультант. Член АВРМР, переводчик и редактор СВОК 3.0;
Дмитрий Опарин
, исполнительный директор ELMA;
Фуад Гусейнов
, руководитель процессного офиса Капиталбанка;
Игорь Кастильо
, менеджер по развитию бизнес проектов, Paulig Group;
Владимир Алешин
, РАНХиГС при Президенте России;
Михаил Камышев
, бизнес-партнёр в области ИТ, The Kraft Heinz Company;
Роман Яганин
, технический директор, «Импелтех»;
Мария Баринова
, руководитель процессного офиса, «Газпром Нефть»;
Александр Котиков
, архитектор ИТ, «Тойота Мотор»;
Леонид Гаврилов
, генеральный директор, ГК «Темпесто»;
Александр Погодаев
, независимый эксперт. Член ABPMP;
Шухратджон Ашуров
, менеджер по развитию международного бизнеса, Camunda Services GmbH.
Подробная информация о мероприятии доступны по ссылке.
Будем рады видеть вас на конференции.