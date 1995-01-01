Touch bank, «Ростелеком» и Dynatrace выступят на конференции Perform Day Moscow 2016
Технологии управления производительностью (APM) сегодня
активно внедряются на российском рынке. Если еще пару лет назад проекты в этой
сфере можно было пересчитать по пальцам и большая часть компаний делала их на свой страх и риск, то сейчас без преувеличения можно сказать о том, что
мониторинг производительности становится стандартом управления ИТ на предприятии.
Начиная с 2014 г., CNews проводит мероприятие
Perform DAY, в ходе которого вендоры и Заказчики в сфере APM технологий
рассказывают о внедренных решениях, обсуждают вопросы развития рынка, проблемы
роста и технологические аспекты.
20 Октября 2016 г. пройдет очередной Perform Day
2016.
Основным отличием данного мероприятия будет то,
что помимо тех вопросов, которые обсуждаются на Perform Day на регулярной
основе, в этом году часть конференции будет посвящена обсуждению локализации
APM-технологий в России.
Основные
темы мероприятия:
- В чем ценность информации о работе приложений (сервисов)?
- Какие показатели важны для реализации сервис-ориентированного подхода к управлению ИТ-ресурсами?
- Что такое мониторинг производительности приложений (APM)?
- Применим ли опыт зарубежных компаний по внедрению технологий APM в нашей стране?
- Как российские компании используют продукты APM? Каковы результаты проектов?
- Каковы возможности современных решений класса APM? В чем преимущества семейства продуктов компании Dynatrace?
- Какой функционал самый важный в APM-решении?
- Какие нюансы в проектах внедрения технологий APM существуют?
- Что произошло за год, и как будет развиваться рынок APM-решений в России?
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Perform Day Moscow 2016».
На данный момент подтвердили выступления с докладами:
Игорь
Хомков, глава представительства в России,
Белоруссии и Казахстане, Dynatrace;
Veronique Mondollot, вице-президент
EMEA, Dynatrace;
Roman Spitzbart, Sales Engineering
Manager, Dynatrace;
Дмитрий
Агеев, директор центра
поддержки внутренних пользователей и контроля уровня сервисов, «Ростелеком»;
Дмитрий
Поляков, начальник
управления ИТ операций и инфраструктуры, Touch bank.
Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес-издания.
Для потребителей ИТ-услуг участие бесплатное*.
* — в случае подтверждения от CNews Conferences
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326,
e-mail: events@cnews.ru, Четвернин
Алексей.