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Touch bank, «Ростелеком» и Dynatrace выступят на конференции Perform Day Moscow 2016

Технологии управления производительностью (APM) сегодня активно внедряются на российском рынке. Если еще пару лет назад проекты в этой сфере можно было пересчитать по пальцам и большая часть компаний делала их на свой страх и риск, то сейчас без преувеличения можно сказать о том, что мониторинг производительности становится стандартом управления ИТ на предприятии. Начиная с 2014 г., CNews проводит мероприятие Perform DAY, в ходе которого вендоры и Заказчики в сфере APM технологий рассказывают о внедренных решениях, обсуждают вопросы развития рынка, проблемы роста и технологические аспекты. 20 Октября 2016 г. пройдет очередной Perform Day 2016. Основным отличием данного мероприятия будет то, что помимо тех вопросов, которые обсуждаются на Perform Day на регулярной основе, в этом году часть конференции будет посвящена обсуждению локализации APM-технологий в России.

Основные темы мероприятия:

  • В чем ценность информации о работе приложений (сервисов)?
  • Какие показатели важны для реализации сервис-ориентированного подхода к управлению ИТ-ресурсами?
  • Что такое мониторинг производительности приложений (APM)?
  • Применим ли опыт зарубежных компаний по внедрению технологий APM в нашей стране?
  • Как российские компании используют продукты APM? Каковы результаты проектов?
  • Каковы возможности современных решений класса APM? В чем преимущества семейства продуктов компании Dynatrace?
  • Какой функционал самый важный в APM-решении?
  • Какие нюансы в проектах внедрения технологий APM существуют?
  • Что произошло за год, и как будет развиваться рынок APM-решений в России?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Perform Day Moscow 2016».

На данный момент подтвердили выступления с докладами:

Игорь Хомков, глава представительства в России, Белоруссии и Казахстане, Dynatrace;
Veronique Mondollot, вице-президент EMEA, Dynatrace;
Roman Spitzbart, Sales Engineering Manager, Dynatrace;
Дмитрий Агеев, директор центра поддержки внутренних пользователей и контроля уровня сервисов, «Ростелеком»;
Дмитрий Поляков, начальник управления ИТ операций и инфраструктуры, Touch bank.

Мероприятие будет активно освещаться на ресурсах CNews, будут приглашены тематические СМИ и ведущие бизнес-издания.

Для потребителей ИТ-услуг участие бесплатное*. * — в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету



По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1326,

e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.