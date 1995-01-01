Технологии управления производительностью (APM) сегодня активно внедряются на российском рынке. Если еще пару лет назад проекты в этой сфере можно было пересчитать по пальцам и большая часть компаний делала их на свой страх и риск, то сейчас без преувеличения можно сказать о том, что мониторинг производительности становится стандартом управления ИТ на предприятии. Начиная с 2014 г., CNews проводит мероприятие Perform DAY, в ходе которого вендоры и Заказчики в сфере APM технологий рассказывают о внедренных решениях, обсуждают вопросы развития рынка, проблемы роста и технологические аспекты. 20 Октября 2016 г. пройдет очередной Perform Day 2016. Основным отличием данного мероприятия будет то, что помимо тех вопросов, которые обсуждаются на Perform Day на регулярной основе, в этом году часть конференции будет посвящена обсуждению локализации APM-технологий в России.