На CNews Forum расскажут о партнерстве Abbyy и Xerox

10 ноября в 10:00 на CNews Forum состоится пресс-конференция, посвященная официальному запуску в России партнерского проекта ABBYY LS и Xerox — сервиса Xerox Easy Translator. Пользуясь им, можно делать переводы отсканированных документов на несколько десятков языков.

В марте 2016 г. он начал работу на рынках США и Европы. Его тепло приняла западная пресса и пользователи: материалы о сервисе вышли в Forbes, The Next Web, Entrepreneur. Xerox Easy Translator стал лауреатом профессиональной премии журнала BLI’s в номинации «Outstanding Achievement in Innovation».

В рамках пресс-конференции вы сможете увидеть, как на МФУ Xerox работает приложение, которое помогает переводить документы мгновенно. Представители ABBYY LS и Xerox расскажут о перспективах проекта в России и ответят на вопросы прессы.

После пресс-конференции состоится торжественное перерезание ленточки и фуршет.

Вход только по предварительной регистрации.

Место проведения: Москва, отель «Рэдиссон Славянская» (Площадь Европы, 2), зал «Чехов»

Регистрация на пресс-конференцию по ссылке.