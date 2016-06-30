На CNews Forum разыграют пять гаджетов, включая Apple iPad

Призы для всех и каждого

На масштабном отраслевом мероприятии CNews Forum, которое пройдет в Москве 10 ноября 2016 г., каждый гость сможет принять участие в розыгрыше цифровых призов.

Среди них будут компьютерные колонки JBL Creature III, метеостанция Oregon Scientific CW101 Crystal Weather Moments, Wi-Fi-чайник Polaris PWK 1792 CGL, робот-пылесос Polaris PVCR 0316D, а также планшет AppleiPadmini 4 Wi-Fi 64 Gb + Cellular.

Для участия в лотерее достаточно будет оставить организаторам свою визитную карточку и дождаться вечернего розыгрыша. Какими-либо другими действиями в рамках насыщенного форума претенденты на призы обременены не будут.

Несколько фактов о форуме

На CNews FORUM 2016 ожидается присутствие более 1500 человек. Прозвучит более 100 докладов ИТ-руководителей предприятий, чиновников, отвечающих за информатизацию и руководителей ИТ-компаний.

На CNews FORUM пройдет семь тематических секций, будет организовано более 50 выставочных стендов. Около 40 компаний выступят спонсорами мероприятия, освещать CNews FORUM будут более 50 информационных партнеров.

В рамках CNews FORUM состоится награждение лучших проектов в области ИТ.

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2016 г. будет организована в девятый раз.

Как ожидается, в 2016 г. CNews FORUM станет еще более представительным, чем прошлогоднее мероприятие. В 2015 г. участниками форума стали 1500 человек, а с докладами выступили более 100 ИТ-руководителей предприятий, чиновников, отвечающих за информатизацию и руководителей ИТ-компаний.

CNews FORUM пройдет в два этапа, первым из которых станет пленарное заседание.

Из числа представителей госсектора свое выступление на пленарной сессии CNews FORUM подтвердили заместители министра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев и Михаил Евраев, заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Николай Елистратов, заместитель руководителя Федерального казначейства Сергей Гуральников, директор департамента ИТ Минздрава Елена Бойко.

Алексей Козырев, заместитель министра связи и массовых коммуникаций

Госкомпании на пленарном заседании представит директор по ИТ «Российских железных дорог» Евгений Чаркин, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий «Сколково» Игорь Богачев.

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев

Кроме того, в пленарном заседании выступят директор по информационным технологиям МТС Дмитрий Хомченко, директор по ERP-решениям «1С» Алексей Нестеров, член правления, управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич, заместитель гендиректора ABBYY Россия Дмитрий Шушкин, вице-президент ОТР Дмитрий Гусев, генеральный директор Unify в России и странах СНГ Сергей Размахаев и генеральный директор группы компаний CUSTIS Владимир Рахтеенко.

Директор по ИТ Российских железных дорог Евгений Чаркин

Во второй – секционной части – своим опытом поделятся представители госорганов, руководители и ИТ-директора крупнейших российских и зарубежных компаний.

Замруководителя Федерального казначейства Сергей Гуральников

Коммерческие банки на CNews FORUM будут представлять вице-президент, заместитель директора департамента информационных и банковских технологий, ВТБ24 Денис Гузовский, вице-президент, директор по информационным технологиям банка «Открытие» Кирилл Меньшов, руководитель дирекции стратегического развития ИТ Уральского банка реконструкции и развития Михаил Свердлов, директор по развитию бизнеса компании «Синимекс» Илья Фридман, член правления, старший вице-президент, курирующий вопросы ИТ и бизнес-технологий Rietumu Banka Евгений Дюгаев.

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Николай Елистратов

В числе ИТ-руководителей розничных сетей в работе CNews FORUM примут участие вице-президент по стратегическому развитию, «Росинтер Ресторантс» Александр Мехришвили, Head of E-Commerce ИТ Department «М.Видео» Роман Десятов, директор департамента информационных технологий Mascotte Евгений Шляпин, ИТ-директор «Юнилевер Русь» Павел Горбатюк, руководитель направления стратегических проектов «Группы Черкизово» Денис Горбунов.

Вице-президент, заместитель директора департамента информационных и банковских технологий ВТБ24 Денис Гузовский

В секции «Мобильный бизнес» выступят руководитель отдела ИТ-поддержки розничной сети Adidas Александр Спиридонов, руководитель Центра разработки Ханты-Мансийского банка «Открытие» Андрей Сабынин, руководитель департамента электронного бизнеса Ситибанка Елена Скурятина, руководитель отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка Наталия Масарская, вице-президент, управляющий директор по электронному бизнесу Промсвязьбанка Алгирдас Шакманас, руководитель бизнеса электронной коммерции банка «Санкт-Петербург» Владимир Китляр, директор департамента ИТ «Центральной дистрибьюторской компании» Роман Пашнин, генеральный директор и сооснователь Apps4All Александр Васильев, креативный директор Nordic AB Леонид Бугаев.

Директор по информационным технологиям банка «Открытие» Кирилл Меньшов

Вопросы информационной безопасности в одноименной секции обсудят заместитель директора – начальник управления по обеспечению информационной безопасности банка «Санкт-Петербург» Анатолий Скородумов, начальник управления режима информационной безопасности департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков, отдел информационной безопасности банка «Глобэкс» Андрей Алябьев, директор департамента процессинга, Гута-банка Леонид Яшин.

В секции «Облачные технологии» будут выступать директор по развитию бизнеса HERE Михаил Козлов, директор по ИТ «Медскан» Сергей Гилев и директор по информационным технологиям «Группы компаний «Медси» Юрий Сафронов.

Награда CNews AWARDS 2015 вручается Николаю Елистратову, заместителю председателя правления Пенсионного фонда РФ

Помимо обсуждения актуальных вопросов ИТ в рамках пленарного заседания и секций, на CNews FORUM состоится вручение самых престижных российских наград в области ИТ CNews AWARDS и премии CNews AppWARDS за лучшие мобильные приложения и проекты года в корпоративном секторе, бизнесе и государственном управлении.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2016, заполните, пожалуйста, анкету.