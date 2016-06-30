Призы для всех и каждого
На масштабном отраслевом мероприятии CNews Forum, которое пройдет в Москве 10 ноября 2016 г., каждый гость сможет принять участие в розыгрыше цифровых призов.
Среди них будут компьютерные колонки JBL Creature III, метеостанция Oregon Scientific CW101 Crystal Weather Moments, Wi-Fi-чайник Polaris PWK 1792 CGL, робот-пылесос Polaris PVCR 0316D, а также планшет AppleiPadmini 4 Wi-Fi 64 Gb + Cellular.
Для участия в лотерее достаточно будет оставить организаторам свою визитную карточку и дождаться вечернего розыгрыша. Какими-либо другими действиями в рамках насыщенного форума претенденты на призы обременены не будут.
Несколько фактов о форуме
На CNews FORUM 2016 ожидается присутствие более 1500 человек. Прозвучит более 100 докладов ИТ-руководителей предприятий, чиновников, отвечающих за информатизацию и руководителей ИТ-компаний.
На CNews FORUM пройдет семь тематических секций, будет организовано более 50 выставочных стендов. Около 40 компаний выступят спонсорами мероприятия, освещать CNews FORUM будут более 50 информационных партнеров.
В рамках CNews FORUM состоится награждение лучших проектов в области ИТ.
Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2016 г. будет организована в девятый раз.
Как ожидается, в 2016 г. CNews FORUM станет еще более представительным, чем прошлогоднее мероприятие. В 2015 г. участниками форума стали 1500 человек, а с докладами выступили более 100 ИТ-руководителей предприятий, чиновников, отвечающих за информатизацию и руководителей ИТ-компаний.
CNews FORUM пройдет в два этапа, первым из которых станет пленарное заседание.
Из числа представителей госсектора свое выступление на пленарной сессии CNews FORUM подтвердили заместители министра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев и Михаил Евраев, заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Николай Елистратов, заместитель руководителя Федерального казначейства Сергей Гуральников, директор департамента ИТ Минздрава Елена Бойко.
Госкомпании на пленарном заседании представит директор по ИТ «Российских железных дорог» Евгений Чаркин, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий «Сколково» Игорь Богачев.
Кроме того, в пленарном заседании выступят директор по информационным технологиям МТС Дмитрий Хомченко, директор по ERP-решениям «1С» Алексей Нестеров, член правления, управляющий директор по денежному и срочному рынкам Московской биржи Игорь Марич, заместитель гендиректора ABBYY Россия Дмитрий Шушкин, вице-президент ОТР Дмитрий Гусев, генеральный директор Unify в России и странах СНГ Сергей Размахаев и генеральный директор группы компаний CUSTIS Владимир Рахтеенко.
Во второй – секционной части – своим опытом поделятся представители госорганов, руководители и ИТ-директора крупнейших российских и зарубежных компаний.
Коммерческие банки на CNews FORUM будут представлять вице-президент, заместитель директора департамента информационных и банковских технологий, ВТБ24 Денис Гузовский, вице-президент, директор по информационным технологиям банка «Открытие» Кирилл Меньшов, руководитель дирекции стратегического развития ИТ Уральского банка реконструкции и развития Михаил Свердлов, директор по развитию бизнеса компании «Синимекс» Илья Фридман, член правления, старший вице-президент, курирующий вопросы ИТ и бизнес-технологий Rietumu Banka Евгений Дюгаев.
В числе ИТ-руководителей розничных сетей в работе CNews FORUM примут участие вице-президент по стратегическому развитию, «Росинтер Ресторантс» Александр Мехришвили, Head of E-Commerce ИТ Department «М.Видео» Роман Десятов, директор департамента информационных технологий Mascotte Евгений Шляпин, ИТ-директор «Юнилевер Русь» Павел Горбатюк, руководитель направления стратегических проектов «Группы Черкизово» Денис Горбунов.
В секции «Мобильный бизнес» выступят руководитель отдела ИТ-поддержки розничной сети Adidas Александр Спиридонов, руководитель Центра разработки Ханты-Мансийского банка «Открытие» Андрей Сабынин, руководитель департамента электронного бизнеса Ситибанка Елена Скурятина, руководитель отдела развития электронного бизнеса Райффайзенбанка Наталия Масарская, вице-президент, управляющий директор по электронному бизнесу Промсвязьбанка Алгирдас Шакманас, руководитель бизнеса электронной коммерции банка «Санкт-Петербург» Владимир Китляр, директор департамента ИТ «Центральной дистрибьюторской компании» Роман Пашнин, генеральный директор и сооснователь Apps4All Александр Васильев, креативный директор Nordic AB Леонид Бугаев.
Вопросы информационной безопасности в одноименной секции обсудят заместитель директора – начальник управления по обеспечению информационной безопасности банка «Санкт-Петербург» Анатолий Скородумов, начальник управления режима информационной безопасности департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков, отдел информационной безопасности банка «Глобэкс» Андрей Алябьев, директор департамента процессинга, Гута-банка Леонид Яшин.
В секции «Облачные технологии» будут выступать директор по развитию бизнеса HERE Михаил Козлов, директор по ИТ «Медскан» Сергей Гилев и директор по информационным технологиям «Группы компаний «Медси» Юрий Сафронов.
Помимо обсуждения актуальных вопросов ИТ в рамках пленарного заседания и секций, на CNews FORUM состоится вручение самых престижных российских наград в области ИТ CNews AWARDS и премии CNews AppWARDS за лучшие мобильные приложения и проекты года в корпоративном секторе, бизнесе и государственном управлении.
Чтобы принять участие в CNews FORUM 2016, заполните, пожалуйста, анкету.