CNews Forum 2016 поставил рекорд по числу участников. Фото

Прошедший 10 ноября в Москве CNews Forum 2016 «Информационные технологии завтра» собрал рекордное число участников за всю свою девятилетнюю историю — порядка 1550 человек, что превысило прошлогодний показатель на несколько процентов.

В этом году, как всегда, на крупнейшей независимой площадке для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти обсуждались главные тренды развития отрасли и аспекты ее госрегулирования, а также традиционно под различными углами рассматривались передовые технологии, которые определят актуальный ИТ-ландшафт завтрашнего дня.

В 2016 г. на форуме прозвучало более 100 экспертных докладов. Пленарная часть мероприятия была поделена на три тематические части: «Технологии», «ИТ в бизнесе» и «Электронное правительство».

В сессионной части было проведено рекордное для CNews Forum число тематических отраслевых секций: «Госсектор: ни шагу назад», «ИТ в банках: стратегия в новых условиях», «Облачные технологии: гибридные облака ведут к цифровому бизнесу», «Большие данные: погоня за результатом», «Информационная безопасность: в мире киберугроз», «Розница: новые задачи в жестких условиях», «Мобильный бизнес: корпоративные приложения — уверенный рост, несмотря на кризис».

Сессию «Электронное правительство» в пленарной части форума открыл замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев

На форуме состоялось награждение премиями CNews Awards в семи номинациях: «Российские технологии», «Экспансия года», «ЦОД года», «Облачное решение года», «ИТ в промышленности», «Современная страна» и «Реализация комплексной ИТ-стратегии».































1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 Замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев принял от лица своего ведомства награду CNews Awards, которая была присуждена залом проекту по внедрению ГИС ЖКХ

В части номинаций победителей заранее определили эксперты CNews Analytics, по другой части происходило интерактивное голосование гостей пленарного заседания из зала. В результате первую же награду впервые в истории CNews Forum пришлось делить между двумя номинантами, набравшими равное число голосов. Поздравить этих победителей на сцену поднялся заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Андрей Свинцов. (Подробнее о номинациях и победителях CNews Awards читайте в отдельном материале CNews, который выйдет через несколько часов.)

Андрей Свинцов (по центру) поздравил сразу двух победителей в номинации «Российские технологии»

На выставке в рамках форума было развернуто более 50 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку порядка 40 структур. Его информационными партнерами выступили более 50 организаций.

Your browser does not support the video tag. CNews Forum 2016: Информационные технологии завтра

Общаясь с журналистами CNews, большинство докладчиков пленарной части отметили, что CNews Forum для них — это, в первую очередь, возможность в одно время в одном месте встретиться с множеством представителей отрасли и обсудить с ними насущные вопросы. Однако среди ответов респондентов из числа государственных деятелей прозвучал и такой, в котором форум был назван итоговым мероприятием года, на котором, «заранее известно», нужно будет обязательно отчитаться перед общественностью о проделанной работе.



Выставка в фойе вызвала неподдельный интерес публики

В рамках секций и в общем фойе были разыграны ценные призы, включая Apple iPad.

В ближайшие дни мы будем регулярно выкладывать материалы по итогам выступлений и бесед с нашими журналистами ключевых докладчиков форума, а также видео-интервью с экспертами и общие видеосюжеты с мероприятия.

Каждый посетитель форума мог оставить свою визитку и выиграть один из ценных гаджетов

В следующем году CNews Forum отметит свое десятилетие. Ждем вас на юбилейном мероприятии в ноябре 2017 г.